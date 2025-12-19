NEWS

Engländer bei Darts-WM wegen Dopingverdachts ausgeschlossen

Der 27-jährige wurde bereits bei der vergangenen WM ausgeschlossen.

Der englische Darts-Profi Dom Taylor ist nach einem positiven Dopingtest von der WM ausgeschlossen worden.

Das teilte der Dachverband der Professional Darts Corporation (PDC), die Darts Regulation Authority (DRA), mit. Taylor war am 14. Dezember bei seinem WM-Debüt mit einem 3:0 gegen den Schweden Oskar Lukasiak in das Turnier gestartet.

Schon im Vorjahr musste der 27-Jährige seine Premiere im Alexandra Palace verschieben, nachdem er eine positive Dopingprobe abgegeben hatte.

Um welche Substanz es sich handelte, wurde nicht veröffentlicht.

