NEWS
Comeback! St. Pölten feiert Rückkehr auf Ironman-Bühne
Im Jahr 2027 wird es in Niederösterreichs Landeshauptstadt wieder einen Ironman 70.3 geben.
In St. Pölten wird 2027 wieder ein Ironman 70.3-Bewerb der Triathleten über die Bühne gehen.
Wie am Donnerstag bekannt wurde, wurde Niederösterreichs Landeshauptstadt wieder in den europäischen Rennkalender aufgenommen.
Der St. Pöltner Ironman 70.3 wurde von 2007 bis 2019 insgesamt 13 Mal durchgeführt.