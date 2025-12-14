Die LAOLA1 Sporthilfe Charity Auktion

Willkommen bei der LAOLA1 Charity Auktion 2025. Hier informieren wir dich exklusiv über alle laufenden Exponate zugunsten der Österreichischen Sporthilfe.

Ganz egal, ob es ein einzigartiges Weihnachtsgeschenkgeschenk für Freund:innen und Verwandte, ein Incentive für Geschäftspartner:innen und Mitarbeitende oder die Erfüllung des eigenen Traums werden soll – bei unserer Auktion bleibt kein Wunsch offen.

Der Erlös kommt jedenfalls unseren heimischen Nachwuchs- und Spitzensportler:innen mit und ohne körperliche Behinderung zugute.

Bis zum 18. Dezember kannst du unter www.sporthilfe.at/auktion mitsteigern.

Folgende "Money can’t buy"-Erlebnisse bzw. Exponate von hohem ideellem Wert warten auf dich:

Fußball

Mit Bitpanda zu einem AC Milan Heimspiel: Zwei Hospitality-Tickets in der exklusiven Bitpanda VIP-Box für ein Heimspiel im Frühjahr 2026 inkl. ein Souvenir als besonderes Andenken Das ultimative FC Bayern München Erlebnis (dank Fanreisen24): Zwei Tickets für ein Bundesliga-Heimspiel, eine exklusive Stadiontour durch die Allianz Arena sowie zwei Übernachtungen im 4-Sterne-Hotel in München. VIP-Tickets für ein Premier League Heimspiel beim FC Arsenal London: Zwei VIP-Hospitality-Tickets in der Bitpanda-Box inkl. einem exklusiven Souvenir als Andenken für diesen besonderen Tag

Formel 1

Exklusiver McLaren F1 Team Replica Helmet – Handsigniert von Lando Norris (dank Österreichische Lotterien & Allwyn)

Biete für ein Paar von Kimi Antonellis signierten Rennhandschuhen aus der aktuellen Saison (dank Mercedes F1-Team)

Getragener Rennanzug von Kimi Antonelli inklusive Unterschrift sowie signierte Boots von Kimi Antonelli (dank Mercedes F1-Team)

Fahrtraining der Extraklasse

Beim auto motor und sport Wintertraining (powered by Bridgestone): Ein intensiver Tag Fahrtraining unter Anleitung erfahrener Profis, spannende Praxisfahrten auf anspruchsvollen Schnee-Parcours mit leistungsstarken Premiumfahrzeugen bereift mit dem Winter-Hero Bridgestone Blizzak 6 sowie zwei Übernachtungen inklusive Verpflegung und Abendveranstaltung am Fahrtag

Ski Alpin

Mega VIP-Package für das Hahnenkammrennen in Kitzbühel (dank Mastercard): Zugang zur exklusiven Mastercard Lounge für zwei Personen inkl. Catering, 3-Tages-Skitickets für zwei Personen im Kitzbüheler Skigebiet inkl. Ski-Equipment und Guide, vier Übernachtungen im 4-Sterne, Meet & Greet mit einem Hahnenkamm-Rennen Sieger

Erlebe die legendäre Weißwurstparty im Stanglwirt: Zugang zum Klassik-Bereich mit originalen Champagner-Weißwürsten und Brezen

Handball

VIP-Karten für ein Heimspiel von THW Kiel (dank THW Kiel): Top-Plätze mit exklusivem VIP-Zugang für ein Heimspiel in der Rückrunde 2025/26 sowie ein anschließendes Meet & Greet mit Nikola Bilyk.

Weitere Memorabilia

Signierte und matchvorbereitete Trikots vom Spiel gegen Borussia Dortmund von den FC Bayern Stars Luis Diaz, Leon Goretzka, Tom Bischof und Min-Jae Kim

Signierter Babolat-Tennisschläger von Félix Auger-Aliassime

Ein einmaliges Drohnen-Bild, signiert von Tennislegende Dominic Thiem

NFL-Star Amon-Ra St. Brown signiert ein Detroit Lions Trikot

Einzigartiges Kunstwerk von Peter Florian des Formel-1-Stars Jochen Rindt

Signierte Kappe von Lando Norris und Oscar Piastri

Original-Rad- und Laufbekleidung von Extremsportler Michael Strasser im Rahmen des Project 7-7-1

