Kansas City Chiefs Kansas City Chiefs KC Los Angeles Chargers Los Angeles Chargers LAC
Endstand
13:16
7:3 , 6:7 , 0:6 , 0:0
NEWS

Erstmals nach 2014! Chiefs verpassen die Playoffs

Die Chiefs müssen im AFC-West-Duell gegen die Chargers die dritte Pleite in Folge hinnehmen und verpassen die Playoffs. Zudem verletzt sich Mahomes am Knie. Patriots geben 21:0-Führung noch aus der Hand.

Erstmals nach 2014! Chiefs verpassen die Playoffs Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Die Krise der Chiefs erreicht den endgültigen Tiefpunkt!

Denn die Kansas City Chiefs beziehen gegen die Los Angeles Chargers eine 13:16-Pleite. Damit verpassen die Chiefs trotz drei ausstehenden Partien schon vorzeitig erstmals seit 2014 die Postseason.

Obendrein muss Chiefs-Superstar Patrick Mahomes in der Schlussphase mit einer Knieverletzung vom Feld.

Chiefs mit erfolgreicher Anfangsphase

Zunächst dürfen sich die Chiefs allerdings nach einem 12-Yard-Touchdown-Run von Mahomes über eine 7:0-Führung freuen. Die Chargers gestalten die Entscheidungspartie für Kansas City aber ebenbürtig. Dennoch führen die Chiefs zur Halbzeit mit 13:10.

Doch die Chargers drehen im dritten Viertel die Partie mit zwei Field Goals zur 16:13-Führung. Kansas City versucht aber noch zumindest für eine Overtime zu sorgen.

Mahomes verletzt sich am Knie - Saisonaus für die Chiefs

Beim letzten Drive kommt es aber zum großen Chiefs-Schock: Patrick Mahomes verletzt sich nämlich am linken Knie und muss den Platz verlassen! Für den Chiefs-Superstar kommt Gardner Minshew auf das Feld.

Allerdings wirft er schließlich die entscheidende Interception und sorgt für das frühzeitige Saisonende der Chiefs. Kansas City ist nun nämlich bei einer Bilanz von 6-8 aus dem Playoff-Rennen. Die Chargers dürfen hingegen bei 10-4 auf eine Playoff-Teilnahme hoffen.

Patriots müssen sich trotz einer 21:0-Führung geschlagen geben

Die New England Patriots kassieren indes im Topspiel der NFL eine bittere Pleite.

Der sechsfache Super-Bowl-Champion verspielt nämlich eine zwischenzeitliche 21:0-Führung gegen die Buffalo Bills. Den Bills gelingt nämlich im Schneetreiben eine große Aufholjagd. Letztlich entscheidet Buffalo den NFL-Schlagabtausch noch mit 35:31.

Trotzdem dürfen die Patriots mit einer Bilanz von 11-3 wohl schon ziemlich sicher mit der ersten Postseason nach drei verpassten Playoffs liebäugeln. Buffalo (10-4) liegt indes in der AFC-East nun nurmehr einen Erfolg hinter New England.

Eagles und Ravens feiern ganz klare Kantersiege

Für die Philadelphia Eagles und die Baltimore Ravens gibt es indes glasklare Kantersiege zu bejubeln. Die Eagles feiern als Spitzenreiter der NFC-East einen 31:0-Erfolg über die Las Vegas Raiders. Auch die Ravens deklassieren die Cincinnati Bengals beim 24:0-Sieg.

