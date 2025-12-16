NEWS

Darts-WM: Price und Pietreczko souverän weiter

Die Favoriten geben sich an Tag fünf der Darts-WM keine Blöße. Auch Vorjahres-Halbfinalist Chris Dobey erreicht die nächste Runde.

Tag fünf der PDC Darts-WM bleibt ohne Überraschungen.

Der walisische Darts-Superstar Gerwyn Price schafft die Auftakthürde Adam Gawlas mit 3:1. Gegen den Tschechen startet der "Iceman" souverän mit einem 3:0 im ersten Satz, hat dann nur zwischenzeitlich leichte Probleme. Den 0:2-Leg-Rückstand im zweiten Satz macht Price wett und marschiert auch durch Satz drei. Ein Average von 79,10 reicht für Gawlas schlussendlich nicht, um Price gefährlich zu werden.

In der Runde der letzten 64 trifft er nun auf den Niederländer Wesley Plaisier.

Pikachu und Noppert weiter

Ricardo "Pikachu" Pietreczko lässt die Deutschen im "Ally Pally" jubeln, er gewinnt gegen José de Sousa zu Beginn der Abendsession mit 3:1.

Der Niederländer Danny Noppert erreicht gegen Landsmann Jurjen van der Velde die nächste Runde (3:1).

Soutar mit Mühe

Bereits am Nachmittag fixiert Alan Soutar den Einzug in die nächste Runde gegen den Finnen Teemu Harju.

Die Nummer 53 der Weltrangliste kostet das einige Mühe, die ersten beiden Sätze holt sich Soutar souverän, muss die folgenden beiden Sätze aber knapp abgeben. Im Entscheidungssatz gewinnt er mit 6:5.

Weniger Probleme hat Justin Hood gegen Nick Kenny (3:0), Scott Williams fertigt Paolo Nebrida ebenfalls in drei Sätzen ab. Chris Dobey - der im Vorjahr bis ins Halbfinale gekommen ist - besiegt Xiaochen Zong mit 3:1.

