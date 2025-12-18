HSK Zrinjski Mostar HSK Zrinjski Mostar ZRI
SK Rapid Wien SK Rapid Wien SCR
Endstand
1:1
0:1 , 1:0
  • Nenad Cvetkovic e
  • Louis Schaub
NEWS

Später Ausgleich! Aber immerhin der erste Punkt zum Abschied

Rapid führt in Mostar beinahe die gesamte Spielzeit. Doch kurz vor Schlusspfiff passiert ein Eigentor.

Der SK Rapid beendet die Europacup-Saison mit einem Unentschieden.

Am sechsten und letzten Spieltag der UEFA-Conference-League-Ligaphase holen die Hütteldorfer auswärts bei HSK Zrinjski Mostar ein 1:1.

Dadurch holt Rapid nach zuvor fünf Niederlagen doch noch einen Punkt. Trotzdem beenden die Hütteldorfer die Conference League als 36. und damit Letzter.

Rapid geht in Führung

Mostar hat gleich in der ersten Minute eine große Chance. Nach einem Ballverlust von Rapid schalten die Bosnier schnell um und bringen den Ball zu Stürmer Bilbija. Der scheitert jedoch frei stehend im Strafraum an einer starken Parade von Niklas Hedl.

Danach findet Rapid in die Partie und geht in der elften Minute in Führung. Louis Schaub trifft nach einer Flanke von Furkan Demir mit einem schönen Kopfball zum 1:0.

Doch mit der Führung gelingt Rapid in der ersten Hälfte nicht mehr viel. Immer wieder kommt Mostar zu guten Chancen, doch Niklas Hedl kann sich mit starken Paraden auszeichnen.

Ausgleich in der Nachspielzeit

Auch in die zweite Hälfte startet Mostar aktiver. In der 58. Minute verpassen die Stürmer der Bosnier nach einer Hereingabe nur knapp den Ball und damit auch den Ausgleich.

Mit Fortdauer der Partie setzt bei den Bosniern etwas Verzweiflung ein, dadurch gelingt es Rapid besser, sich von hinten zu befreien.

Doch in der Nachspielzeit kann Mostar doch noch ausgleichen. Nach einer Flanke von rechts grätscht der eingewechselte Cvetkovic den Ball ins eigene Tor (90.+3.)

