Janine Flock rast in Sigulda erneut aufs Stockerl

Skeleton-Pilotin Janine Flock rast zum zweiten Mal in Folge aufs Weltcup-Stockerl.

Sechs Tage nach ihrem Triumph in Lillehammer belegt die Tirolerin am Donnerstag in Sigulda (Lettland) Rang drei. Nur die Belgierin Kim Meylemans und die Britin Tabitha Stoecker sind schneller als Flock, die auch nach dem ersten von zwei Durchgängen auf der dritten Position lag.

In der Weltcup-Gesamtwertung muss Flock nach den Plätzen vier, eins und drei Meylemans Platz machen, die mit 625 nun acht Punkte vor der 36-Jährigen liegt.

Bereits am Freitag steht für Flock und Co. der nächste Bewerb am Programm. Das Donnerstag-Rennen war der Ersatz für den aufgrund der schlechten Bahnverhältnisse abgesagten Weltcup in Innsbruck-Igls.