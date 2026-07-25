Die Graz Giants haben erstmals seit 18 Jahren den Titel der Austrian Football League (AFL) gewonnen. Die Steirer besiegten Samstagabend in der Austrian Bowl XLI vor 3.256 Zuschauern in der Südstadt die Danube Dragons in einem engen Spiel 16:14 (10:14). Das Team von Coach Stefan Pokorny holte damit zum elften Mal die Meisterschaft nach Graz, während die Dragons die Titelverteidigung bzw. ihre fünfte Championship verpassten. Der Sieg bei den Frauen ging an die Raiders Tirol.

In der Arena von Maria Enzersdorf dominierten zunächst die Offensivreihen. Die 7:0-Führung des Titelverteidigers nach einem Touchdown von Dragons-Quarterback Walter Kuhlenkamp glich Giants-Runningback Dean Opara mit einem Lauf in die Endzone aus. Ein Kuhlenkamp-Touchdown-Pass auf Uzay Nafile brachte das Wiener Team mit 14:7 voran. In der Folge übernahmen die Verteidigungslinien beider Teams das Kommando. Der Grazer Kicker Leo Liptak verkürzte vor der Pause per Fieldgoal noch auf 10:14.

Kicker als Grazer Matchwinner

In den Vierteln drei und vier ging offensiv nicht mehr viel, dafür erhielt Liptak weitere Möglichkeiten und schlug zu. Zunächst verkürzte er auf 13:14. Zwei Minuten vor Schluss brachte der Kicker die Steirer mit einem weiteren, drei Punkte zählenden Fieldgoal erstmals in Führung. Diese hielt Bestand, da die Danube Dragons in einem dramatischen Finish keine Zähler mehr erzielten. Für Graz, das den Grunddurchgang mit dem heimischen Quarterback Bastian Steinmair auf Rang drei beendet hatte, ist es die Rückkehr auf den AFL-Thron nach einer langen Durststrecke. Der letzte Triumph gelang 2008. Pokorny tritt damit seinen Job als österreichischer Teamchef im Herbst als frischgebackener Champion an.

Die Ladies Bowl wurde indessen erneut eine Beute der Tirolerinnen. Das Team aus Innsbruck schlug die Salzburg Ducks mit 30:20 und holte den dritten Titel in Serie.