Vendetta Fight Nights 51 setzt neue Maßstäbe in Ankara

Am 09. Mai 2026 ist es soweit: Mit den Vendetta Fight Nights 51 setzt Vendetta erneut ein Ausrufezeichen im internationalen Kampfsport.

Austragungsort ist die beeindruckende Ankara Arena in Ankara (Türkei), die mit einer Kapazität von rund 13.000 Zuschauern den perfekten Rahmen für das bislang größte MMA-Event bietet, das je in der Türkei stattgefunden hat.

Fans weltweit dürfen sich auf eine spektakuläre Fightcard freuen, die sowohl etablierte Top-Athleten als auch aufstrebende Talente vereint. Das Event wird exklusiv im LAOLA1-Stream übertragen und bringt die Action direkt zu den Zuschauern nach Hause

Ab 6,99 Euro kannst du das gesamte Event LIVE im Stream verfolgen.

Zwei Titelkämpfe als Highlights des Abends

Im Mittelpunkt stehen zwei hochkarätige Titelkämpfe in der Disziplin MMA:

Im ersten Titelkampf der Gewichtsklasse bis 83,9 kg trifft Hamdi Kuzgun auf Lukas Kroiss. Beide Kämpfer gehören zu den stärksten Athleten ihrer Division und versprechen ein intensives Duell auf höchstem Niveau.

Der zweite Titelkampf findet in der Gewichtsklasse bis 65,8 kg statt. Hier stehen sich Memosh Raza („The Renegade“) und Yakup Sahin („The Snake“) gegenüber – ein explosiver Kampf zweier Ausnahmekämpfer mit völlig unterschiedlichen Stilen.

Starke Fightcard mit internationalen Duellen

Neben den Titelkämpfen ist die Fightcard gespickt mit weiteren spannenden Begegnungen:

Im Xtreme Boxen kommt es zum Duell zwischen Benjamin Horvath und Adem Kabak, das für harte Schlagabtausche und pure Action stehen dürfte.

Ebenfalls im Xtreme Boxen treten Emircan Gülsen und Ryan McCarthy gegeneinander an – ein Kampf, der schon im Vorfeld für große Aufmerksamkeit sorgt.

Ein weiteres Highlight ist das internationale Aufeinandertreffen zwischen dem Rumänen Cristian Iorga und dem türkischen Kämpfer Isfak Seyid, das für zusätzliche Spannung sorgt.

LIVE-Stream: