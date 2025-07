In der Gams-Stadt wird wieder aufgeschlagen! Die Generali Open in Kitzbühel starten am Wochenende.

In Episode 33 von LAOLA1 Daily sprechen Harald Prantl und Christopher Köller über das Turnier.

Welche Österreicher sind dabei? Welche Chancen haben sie? Wer sind die Stars aus dem Ausland?

