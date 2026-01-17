Österreich AUT
Spanien ESP
Heute 18:00 Uhr
Handball-EM heute: Österreich - Spanien
Im zweiten Spiel der Vorrundengruppen wartet Spanien. LIVE-Infos:
Österreich spielt im zweiten Spiel der Handball-EM in Dänemark, Schweden und Norwegen gegen Spanien (um 18 Uhr im LIVE-Ticker >>>).
Nach der Auftaktniederlage gegen Deutschland wartet nun mit Spanien das nächste Kaliber auf das ÖHB-Nationalteam.
Zumindest Platz zwei ist zum Weiterkommen in die Hauptrunde nötig. Im letzten Spiel der Gruppe wartet noch Serbien auf das Team rund um Mykola Bilyk.