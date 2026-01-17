Österreich Österreich AUT
Spanien Spanien ESP
Heute 18:00 Uhr
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Details
  • Tabelle
Handball-EM heute: Österreich - Spanien

Im zweiten Spiel der Vorrundengruppen wartet Spanien. LIVE-Infos:

Handball-EM heute: Österreich - Spanien Foto: © GEPA
Österreich spielt im zweiten Spiel der Handball-EM in Dänemark, Schweden und Norwegen gegen Spanien (um 18 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Nach der Auftaktniederlage gegen Deutschland wartet nun mit Spanien das nächste Kaliber auf das ÖHB-Nationalteam.

Zumindest Platz zwei ist zum Weiterkommen in die Hauptrunde nötig. Im letzten Spiel der Gruppe wartet noch Serbien auf das Team rund um Mykola Bilyk.

LIVE-Ticker:

Handball ÖHB-Nationalteam Handball-EM Handball-EM 2026