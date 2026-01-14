Mykola Bilyk: "Mit unserem Kollektiv steht und fällt alles"

Bei der letzten Handball-Weltmeisterschaft musste das ÖHB-Team verletzungsbedingt auf Mykola Bilyk verzichten, bei der EURO 2026 ist der Kapitän und Superstar wieder mit dabei.

Die Herausforderung könnte größer kaum sein, denn mit Deutschland, Spanien und Serbien warten in der Vorrundengruppe in Herning echte Brocken auf Österreich.

Im Interview gibt Österreichs bester Handballer seine Einschätzung über alle drei Gruppengegner.

Frage: Nachdem du die WM im Vorjahr verpasst hast: Wie gut tut es dir, das Team wieder bei einem Großereignis anführen zu können?

Mykola Bilyk: Sehr, sehr gut. Ich trage dieses Trikot wirklich mit sehr viel Stolz und bin auch wirklich stolz, Teil und Kapitän dieser Mannschaft zu sein. Das ist einfach so eine coole Truppe. All das mit ihnen zu erleben, nicht nur die Momente auf dem Spielfeld, ist immer etwas sehr Besonderes.

Frage: Ihr spielt seit Jahren in dieser Konstellation zusammen, seid enorm zusammengewachsen. Ist dieses Kollektiv die Stärke Österreichs?

Bilyk: Definitiv, damit steht und fällt alles. Wir müssen als Mannschaft funktionieren, Leidenschaft ins Spiel bekommen, mit unfassbar viel Herz spielen, um die Ziele zu erreichen, die wir uns gesteckt haben. Und das kann dieses Team, davon bin ich überzeugt.

Frage: Wie gut tut es hinsichtlich der Euro, dass ihr in der finalen Vorbereitung mit Frankreich und Slowenien Top-Nationen hattet? Haben die euch auf das Niveau gebracht, das es braucht, auch wenn kein Sieg gelang?

Bilyk: Ja, auf jeden Fall. Das sind alles Mannschaften, die auf diesem extrem hohen Niveau sind. Und das erwartet uns dann genauso in der Vorrundengruppe. Wir haben die mit Abstand schwierigste Gruppe, die es bei dieser EM gibt.

Frage: Kommen wir auf die Gegner. Wo siehst du Auftaktgegner Deutschland aktuell? Ist das eine Mannschaft, die wieder um Medaillen spielt?

Bilyk: Wenn sie gut ins Turnier starten und in einen Flow kommen, sind sie zu allem imstande. Das ist eine Mannschaft, die unfassbar viel Potenzial hat. Da ist einiges passiert. Sie sind ein sehr, sehr junges Team und haben unfassbar viele gute Spieler, die auch in der Bundesliga viel Verantwortung tragen. Trotzdem ist es dann nochmal was anderes, sich bei der Nationalmannschaft zu treffen. Jeder muss seine Rolle annehmen, die ihm vom Trainer gegeben wird. Aber ich glaube auch, dass es für sie wichtig sein wird, wie sie in das Turnier starten. Das wird viel darüber entscheiden, wie es für sie weiterläuft.

Frage: Spanien ist in den vergangenen Jahren ein wenig hinter den eigenen Erwartungen geblieben. Wo steht diese Nation heute?

Bilyk: Die werden sehr heiß sein, vor allem gegen uns. Auch weil ihnen das Duell vor zwei Jahren sicher nicht geschmeckt hat, als wir gegen sie im direkten Vergleich den Einzug in die Hauptrunde geschafft haben. Das ist weiterhin eine gute Mannschaft, die mit unfassbar vielen guten Spielern ausgestattet ist und auch in der Lage ist, oben mitzuspielen. Zwei sehr gute Torhüter, eine super unangenehme Abwehr und vorne immer sehr clever. Deswegen wird das für sie bestimmt wieder ein gutes Turnier. Aber wir müssen schauen, dass wir das erneut verhindern.

Frage: Auch Serbien will zeigen, dass sie zu Höherem imstande sind.

Bilyk: Ich sehe Serbien als eine sehr gefährliche Mannschaft. Sie sind wie wir in der Lage, an guten Tagen jeden Gegner zu nerven. Vor diesem Spiel müssen wir viel Respekt haben, weil ich auch großen Respekt vor den Charakteren, die da unterwegs sind, habe. Da kennt man auch den einen oder anderen aus der Bundesliga. Alle drei Mannschaften sind in meinen Augen Mannschaften auf Topniveau.

Frage: Deine Erwartungshaltung an das Turnier?

Bilyk: Unser Ziel ist, dass wir in die Hauptrunde einziehen. Das haben wir uns als Mannschaft gesteckt und wir werden alles daran setzen, um das zu erreichen. Ganz einfach.