Deutschland Deutschland GER
Österreich Österreich AUT
Heute 20:30 Uhr
NEWS

Handball-EM heute: Deutschland - Österreich

Die Handball-EM startet und schon zum Auftakt wartet ein absoluter Spitzengegner. LIVE-Infos:

Handball-EM heute: Deutschland - Österreich Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Österreich startet um 20:30 Uhr (im LIVE-Ticker >>>) gegen Deutschland in die Handball-EM 2026 in Dänemark, Schweden und Norwegen.

Das Ziel ist für Flügel-Routinier Sebastian Frimmel klar: "Wir wollen wieder einen Hype auslösen wie vor zwei Jahren."

Damals schloss man mit dem historischen achten Platz ab und etablierte sich endgültig in der erweiterten europäischen Spitze.

In Gruppe A in Herning trifft man auf Kaliber wie Deutschland und Spanien. Der dritte Gegner ist Serbien. Zumindest Platz zwei ist zum Weiterkommen in die Hauptrunde nötig.

LIVE-Ticker:

