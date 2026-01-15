Österreich startet um 20:30 Uhr (im LIVE-Ticker >>>) gegen Deutschland in die Handball-EM 2026 in Dänemark, Schweden und Norwegen.

Das Ziel ist für Flügel-Routinier Sebastian Frimmel klar: "Wir wollen wieder einen Hype auslösen wie vor zwei Jahren."

Damals schloss man mit dem historischen achten Platz ab und etablierte sich endgültig in der erweiterten europäischen Spitze.

In Gruppe A in Herning trifft man auf Kaliber wie Deutschland und Spanien. Der dritte Gegner ist Serbien. Zumindest Platz zwei ist zum Weiterkommen in die Hauptrunde nötig.

