Dänemark und Deutschland stehen im Finale der Handball-EM

Deutschland und Dänemark bestreiten am Sonntag (18 Uhr) das Finale der Handball-EM.

Die Deutschen besiegten im Semifinale am Freitag in Herning Kroatien 31:28 und stehen damit zum ersten Mal seit 2016 in einem EM-Endspiel.

Bis zum 17:16 (32.) verlief die Partie am Freitag in Herning ausgeglichen, dann zogen die Deutschen auf 22:16 (38.) davon.

Die Kroaten steckten nicht auf und verkürzten 73 Sekunden vor dem Ende auf 28:30, zum Ausgleich reichte es aber nicht mehr.

Topfavorit greift nach drittem großen Titel in Serie

Danach setzte sich Topfavorit Dänemark in einem unerwartet engen Duell mit Island ebenfalls mit 31:28 durch.

Die Dänen könnten nach ihren Triumphen bei Olympia und der WM den dritten großen Titel in Serie gewinnen und ihren ersten EM-Pokal seit 2012 holen.