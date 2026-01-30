Deutschland Deutschland GER
Kroatien Kroatien CRO
Endstand
31:28
17:15 , 14:13
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Dänemark und Deutschland stehen im Finale der Handball-EM

Der EM-Gastgeber ringt Island nieder, die DHB-Auswahl setzt sich gegen Kroatien durch.

Dänemark und Deutschland stehen im Finale der Handball-EM Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Deutschland und Dänemark bestreiten am Sonntag (18 Uhr) das Finale der Handball-EM.

Die Deutschen besiegten im Semifinale am Freitag in Herning Kroatien 31:28 und stehen damit zum ersten Mal seit 2016 in einem EM-Endspiel.

Bis zum 17:16 (32.) verlief die Partie am Freitag in Herning ausgeglichen, dann zogen die Deutschen auf 22:16 (38.) davon.

Die Kroaten steckten nicht auf und verkürzten 73 Sekunden vor dem Ende auf 28:30, zum Ausgleich reichte es aber nicht mehr.

Topfavorit greift nach drittem großen Titel in Serie

Danach setzte sich Topfavorit Dänemark in einem unerwartet engen Duell mit Island ebenfalls mit 31:28 durch.

Die Dänen könnten nach ihren Triumphen bei Olympia und der WM den dritten großen Titel in Serie gewinnen und ihren ersten EM-Pokal seit 2012 holen.

Rekorde für die Ewigkeit: Diese Bestmarken sind unerreichbar

Fußball - Tore in einem Kalenderjahr (91)
Fußball - Tore bei einer WM-Endrunde (13)

Slideshow starten

44 Bilder

Mehr zum Thema

Dartspieler des Jahres: Auszeichnungs-Hattrick für Luke Littler

Dartspieler des Jahres: Auszeichnungs-Hattrick für Luke Littler

Mehr Sport
Nach Aufgabe! Lilli Tagger jubelt über Finaleinzug

Nach Aufgabe! Lilli Tagger jubelt über Finaleinzug

Tennis - WTA
4
Marathon-Match! Alcaraz kämpft sich gegen Zverev ins Finale

Marathon-Match! Alcaraz kämpft sich gegen Zverev ins Finale

Tennis
13
Köln bringt drei Punkte gegen Wolfsburg über die Zeit

Köln bringt drei Punkte gegen Wolfsburg über die Zeit

Deutsche Bundesliga
LASK startet selbstbewusst: "Sind die, die jeder schlagen will"

LASK startet selbstbewusst: "Sind die, die jeder schlagen will"

ÖFB-Cup
Caps feiern Pflichtsieg über Innsbruck, VSV verliert in Südtirol

Caps feiern Pflichtsieg über Innsbruck, VSV verliert in Südtirol

ICE Hockey League
Vienna-Stürmer wechselt ins Ausland

Vienna-Stürmer wechselt ins Ausland

2. Liga

Kommentare

Sport-Mix Handball Handball-EM 2026