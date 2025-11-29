NEWS

ÖHB-Kapitän Mykola Bilyk verlässt Spitzenklub Kiel nach 10 Jahren

Der 29-jährige Kapitän der Handball-Nationalmannschaft verlässt den THW Kiel und folgt einem seiner ÖHB-Teamkollegen in die Schweiz.

ÖHB-Kapitän Mykola Bilyk verlässt Spitzenklub Kiel nach 10 Jahren
Nach zehn erfolgreichen Jahren beim THW Kiel schlägt Mykola Bilyk im Sommer 2026 ein neues Kapitel auf.

Der Kapitän des österreichischen Handball-Nationalteams unterschreibt beim HC Kriens-Luzern einen Vertrag bis 2029. Damit folgt er seinem Teamkollegen Lukas Herburger, der bereits für den Schweizer Klub spielt.

"Ich freue mich sehr darauf, mit 'Herby' (Anm. Lukas Herburger) zusammenzuspielen. Mich hat das Projekt von Kriens-Luzern überzeugt, dass man in den nächsten Jahren wachsen möchte", so der seit Freitag 29-Jährige.

Bilyk blickt auf eine beeindruckende Karriere zurück. Mit Kiel gewann der gebürtige Tunesier unter anderem drei deutsche Meistertitel, vier Pokalsiege sowie die EHF Champions League 2020.

"Nach zehn Jahren in Kiel, die wirklich unfassbar für mich waren, ist es an der Zeit, etwas Neues zu machen und zu probieren", erklärt Mykola Bilyk. Mit den Zebras will er seine letzte Saison noch so erfolgreich wie möglich gestalten.

Der HC Kriens-Luzern will in den kommenden Jahren national und international angreifen – und setzt dabei auf den ÖHB-Star als Führungsspieler.

Sport-Mix Handball