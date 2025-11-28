Bravo! ÖHB-Frauen feiern Auftaktsieg bei der WM

Österreichs Handball-Frauen-Nationalteam ist am Freitag erfolgreich in die Weltmeisterschaft in Deutschland und den Niederlanden gestartet.

Die ÖHB-Auswahl feiert in Rotterdam gegen Endrunden-Neuling Ägypten einen ungefährdeten 29:20-(14:12)-Sieg und darf damit bereits mit dem Aufstieg in die Hauptrunde planen.

Weitere Gegner in Vorrunden-Gruppe E sind Argentinien am Sonntag (18.00 Uhr) und die Niederlande am Dienstag (20.30).

Trotz Absagen erfolgreich

Die ersatzgeschwächten Österreicherinnen - Katarina Pandza, Johanna Reichert und zuletzt auch Lorena Baljak mussten verletzungsbedingt absagen - beginnen nervös, agieren zunächst in der Deckung nicht immer stabil und liegen in der Anfangsphase sogar 4:7 zurück. Es folgt eine Steigerung und ein Zwei-Tore-Vorsprung zur Pause.

Nach dem Seitenwechsel zieht die Truppe von Teamchefin Monique Tijsterman schnell auf 20:14 davon, ehe sich neuerlich leichte Unachtsamkeiten einschleichen und die Ägypterinnen bei 22:19 wieder auf drei Tore herankommen.

Dann aber tritt der Klassenunterschied klar zutage, die Österreicherinnen erzielen gegen den gemäß Papierform deutlich schwächsten Gruppengegner sechs Treffer in Folge und lassen sich den Sieg nicht mehr nehmen.