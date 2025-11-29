Eine bittere Nachricht für das US-Skiteam.

Speed-Spezialistin Lauren Macuga wird die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo verpassen. Die 23-Jährige stürzte am Freitag im Training und verletzte sich schwer am rechten Knie.

Medaillengewinnerin bei Ski-WM 2025

Laut US-Skiverband muss Macuga operiert werden, womit die Saison für sie beendet ist. Auf Instagram deutete sie die Diagnose selbst an: "RIP, Kreuzband".

Macuga galt als große Hoffnung im Speed-Bereich. Im Jänner feierte sie in St. Anton ihren ersten Weltcupsieg im Super-G, bei der WM in Saalbach holte sie Bronze.

Olympia wäre besondere Geschichte gewesen

Bei Olympia wollte sie gemeinsam mit ihren Schwestern antreten:

Alli Macuga ist im Freestyle aktiv, Samantha Macuga im Skispringen.