Olympia-Aus für US-Ski-Hoffnung
Der Traum von den Olympischen Spielen ist für die junge US-Amerikanerin Lauren Macuga geplatzt. Sie wird in Mailand und Cortina nicht am Start stehen.
Eine bittere Nachricht für das US-Skiteam.
Speed-Spezialistin Lauren Macuga wird die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo verpassen. Die 23-Jährige stürzte am Freitag im Training und verletzte sich schwer am rechten Knie.
Medaillengewinnerin bei Ski-WM 2025
Laut US-Skiverband muss Macuga operiert werden, womit die Saison für sie beendet ist. Auf Instagram deutete sie die Diagnose selbst an: "RIP, Kreuzband".
Macuga galt als große Hoffnung im Speed-Bereich. Im Jänner feierte sie in St. Anton ihren ersten Weltcupsieg im Super-G, bei der WM in Saalbach holte sie Bronze.
Olympia wäre besondere Geschichte gewesen
Bei Olympia wollte sie gemeinsam mit ihren Schwestern antreten:
Alli Macuga ist im Freestyle aktiv, Samantha Macuga im Skispringen.