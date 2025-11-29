NEWS

Olympia-Aus für US-Ski-Hoffnung

Der Traum von den Olympischen Spielen ist für die junge US-Amerikanerin Lauren Macuga geplatzt. Sie wird in Mailand und Cortina nicht am Start stehen.

Olympia-Aus für US-Ski-Hoffnung Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Eine bittere Nachricht für das US-Skiteam.

Speed-Spezialistin Lauren Macuga wird die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo verpassen. Die 23-Jährige stürzte am Freitag im Training und verletzte sich schwer am rechten Knie.

Medaillengewinnerin bei Ski-WM 2025

Laut US-Skiverband muss Macuga operiert werden, womit die Saison für sie beendet ist. Auf Instagram deutete sie die Diagnose selbst an: "RIP, Kreuzband".

Macuga galt als große Hoffnung im Speed-Bereich. Im Jänner feierte sie in St. Anton ihren ersten Weltcupsieg im Super-G, bei der WM in Saalbach holte sie Bronze.

Olympia wäre besondere Geschichte gewesen

Bei Olympia wollte sie gemeinsam mit ihren Schwestern antreten:

Alli Macuga ist im Freestyle aktiv, Samantha Macuga im Skispringen.

Die 20 Frauen mit den meisten Siegen im Skiweltcup

#19 - Maria Walliser (SUI)
#19 - Michaela Dorfmeister (AUT)

Slideshow starten

21 Bilder

Mehr zum Thema

"Brandy, Bombe": Das sagt Brennsteiner zu später Premiere

"Brandy, Bombe": Das sagt Brennsteiner zu später Premiere

Ski Alpin
Endlich! Premierensieg für Brennsteiner in Copper Mountain

Endlich! Premierensieg für Brennsteiner in Copper Mountain

Ski Alpin
7
Ski LIVE: Brennsteiner gewinnt mit 34 Jahren erstmals

Ski LIVE: Brennsteiner gewinnt mit 34 Jahren erstmals

Ski Alpin
8
Nach zehn Spielen! Wild beenden Siegesserie der Avalanche

Nach zehn Spielen! Wild beenden Siegesserie der Avalanche

NHL
ÖSV-Biathlon-Check: Vieles anders, alles besser?

ÖSV-Biathlon-Check: Vieles anders, alles besser?

Biathlon
Die Startliste für den Männer-Riesentorlauf in Copper Mountain

Die Startliste für den Männer-Riesentorlauf in Copper Mountain

Ski Alpin
Die 20 Nordischen Kombinierer mit den meisten Weltcup-Siegen

Die 20 Nordischen Kombinierer mit den meisten Weltcup-Siegen

Winter-Mix
2
Kommentare

Kommentare

Wintersport Ski Alpin Crans Montana Lauren Macuga Olympische Winterspiele Olympische Spiele 2026 Olympia 2026