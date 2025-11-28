User-Endzone: Dieses Thanksgiving hatte alles zu bieten!

Kansas City Chiefs

unnötige 28:31-Niederlage bei den Dallas Cowboys

by MatB

Nicht nur, dass der "Turkey of the Day" nach Texas zu den Cowboys geht, der Verlierer von Thanksgiving sind für mich die Kansas City Chiefs.

Verdient hätten es sich alle drei Verlierer dieses Tages, doch für mich gab es einen Ausschlag zu den Chiefs. Warum? Weil die Chiefs unbedingt einen Sieg benötigten, um ihre Playoff-Chance und den Division-Titel in Reichweite zu halten. Jetzt liegen sie drei Siege bzw. vier Niederlagen hinter den Denver Broncos - bei noch fünf Spielen bzw. sechs der Broncos schon eine größere Aufgabe. Hinzukommt eine momentane Playoff-Wahrscheinlichkeit laut "nfl.com" von 38 Prozent.

Wie bitte kann man ein solches Spiel mit einer Top-Performance von Patrick Mahomes verlieren? Richtig, mit einer nicht so berauschenden Defense, die eigentlich in den letzten Jahren als eine der besseren in der NFL galt.

Mahomes selbst schaffte es an diesem Tag fast, fehlerfrei zu bleiben. 261 Yards bei vier Touchdowns, keine Interception und ein QB-Rating von 129,7 können sich mehr als sehen lassen. Doch am Ende steht die Null bei Siegen und das ist das einzige, was zählt.

Die Defense schaffte es trotz einer Interception einfach nicht, die Cowboys zu stoppen. Lediglich zwei Tackles for Loss standen am Ende zu Buche. QB-Sack? Fehlanzeige.

Was an diesem Tag den Chiefs den Sieg kostete, waren neben der Defense die vielen Strafen – vielleicht sagen jetzt einige "endlich", gab es doch in der Vergangenheit immer wieder Diskussionen um eine eventuelle Bevorteilung der Chiefs. Zehn Penalties für 119 Yards - da wird's für jedes Team schwer, ein Spiel zu gewinnen. Gerecht aufgeteilt auf Offense und Defense mit je fünf. Was jedoch auffällt: Bei der Defense waren alle fünf Penalties First Downs für die Cowboys. Auch die Penalty-Yards waren gerecht aufgeteilt: 64:65 pro Offense.

Der Offense kostete es aus meiner Sicht drei Drives in Folge: Beide Drives im zweiten Quarter sowie den ersten Drive im dritter Quarter. Einzig die Cowboys schafften es nicht, davonzuziehen, stand es doch zu Beginn des vierten Quarters nur 17:14.

Zwei der fünf Penalties der Defense waren beim letzten Drive der Cowboys am Ende des Spiels und kosteten den Chiefs die Möglichkeit, nochmals in Ballbesitz zu kommen. Zwei geschenkte First Downs bei etwas über drei Minuten auf der Uhr tun dann schon weh. Die Cowboys benötigen drei First Downs, um das Spiel zu zu machen, zwei davon schenkten ihnen die Chiefs – ein Thanksgiving-Present sozusagen.