Die Startnummern für den Frauen-Riesentorlauf in Copper Mountain

Für die Ski-Athletinnen steht in Copper Mountain der zweite Riesentorlauf auf dem Programm. Der erste Durchgang startet um 18:00 Uhr im LIVE-Ticker>>>, der zweite Durchgang folgt ab 21:00 Uhr.

Eröffnet wird das Rennen von der Schwedin Sara Hector, gefolgt von Lara Colturi (ALB) und Paula Moltzan (USA). Startnummer vier hat die Kroatin Zrinka Ljutic.

Mit Nummer sechs startet die erste Österreicherin und Sölden-Siegerin Julia Scheib. Nach einer Machtdemonstration beim Saisonauftakt in Sölden will die Steirerin nachlegen. Die 27-Jährige kam über eine halbe Sekunde vor der Amerikanerin Paula Moltzan (+0,58) ins Ziel.

Acht Österreicherinnen am Start

Als 18. kommt Katharina Liensberger an die Reihe. Zwei Startnummern dahinter startet Stephanie Brunner. Die Gruppe der ersten 30 wird von Franziska Gritsch beendet.

Nina Astner (32), die in Sölden auf den 24. Platz fuhr, geht als 32. ins Rennen. Ebenfalls dabei sind Victoria Olivier (38), Viktoria Bürgler (43) und Lisa Hörhager (45).