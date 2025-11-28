Auftaktniederlage für Österreichs Basketballer in WM-Quali

Österreichs Basketball-Männer sind am Freitag mit einer Niederlage in die Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2027 (Gruppe F) gestartet.

Die ÖBV-Auswahl verliert in Gdynia (Gdingen) gegen den EM-Sechsten Polen nach einer über weite Strecken starken Leistung 78:90 (39:43).

Sylven Landesberg (20) und Erol Ersek (19) sind die besten Werfer beim Debüt des Kroaten Aramis Naglic als rot-weiß-roter Cheftrainer.

Österreich macht eine gute Figur

Die Österreicher lassen sich von einem frühen 2:14-Rückstand nicht beirren und machen in der Folge beim 19. der FIBA-Weltrangliste eine gute Figur. Zur Pause ist das Duell praktisch offen.

Letztlich setzen sich die favorisierten Gastgeber erst Ende des dritten bzw. Anfang des vierten Abschnitts vorentscheidend ab. Einen 8:0-Lauf des EM-Sechsten auf 71:60 kann das ÖBV-Team, das über 40 Minuten mit einer starken Dreipunktequote von 48,3 Prozent (14/29) aufwartet, nicht mehr kontern.

Im 15. Aufeinandertreffen der beiden Nationen setzt es somit die zwölfte Niederlage für Rot-Weiß-Rot.

Am Montag gegen Lettland

Am Montag (20.20 Uhr, live ORF Sport +) empfangen die Österreicher in der Sport Arena Wien die Auswahl Lettlands. Die Balten, Nummer elf der Weltrangliste, verloren zum Auftakt gegen die Niederlande überraschend 78:86.

Die Qualifikation zur WM 2027 wird in zwei Phasen gespielt. Aus der ersten Hauptrunde steigen die drei bestplatzierten Teams jeder Gruppe auf. Dann geht es um die WM-Tickets.