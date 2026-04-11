WM-Ticket winkt: ÖHB-Frauen vor Außenseiter Griechenland gewarnt

Österreichs Handballfrauen wollen am Sonntag (18.00 Uhr/live ORF Sport+) in Linz den letzten Schritt in Richtung EM tun.

Ein Heimsieg über Außenseiter Griechenland brächte Rot-Weiß-Rot das Fixticket für die Endrunde in Polen, Rumänien, Tschechien, der Slowakei und der Türkei.

Die jüngste, äußerst knappe 22:24-Niederlage der Griechinnen gegen Spanien lässt zwar Warnleuchten aufblinken, Teamchefin Monique Tijsterman aber nicht zweifeln. Sie war "sicher, dass wir gewinnen."

Voraussetzung dafür sei freilich eine konsistente Vorstellung in der Sportmittelschule Kleinmünchen. Etwas, das Tijsterman zuletzt etwas vermisste. "Fehler sind o.k.", sagte die Niederländerin, aber "das müssen wir gegen Griechenland minimieren."

Auch bei Niederlage könnte es mit WM-Ticket klappen

Der deutliche 38:23-Erfolg am vergangenen Mittwoch über Gruppenschlusslicht Israel gab jedenfalls noch einen kleinen Schub fürs Finale.

Selbst im Fall einer Niederlage könnte es im Vergleich mit den dann punktegleichen Griechinnen mit dem Ticket klappen. Das Hinspiel gegen Griechenland gewann Österreich im vergangenen Herbst mit 29:22.

Zudem sind auch die vier besten Gruppendritten bei der EM vertreten. Für Österreichs Frauen wäre es die vierte Endrundenteilnahme en suite bzw. die fünfte in den vergangenen sechs Jahren.