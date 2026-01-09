ÖHB-Männer kassieren eine knappe Pleite in Frankreich

Österreichs Handball-Männer-Nationalmannschaft hat am Freitag in einem EM-Testspiel gegen den aktuellen Europameister Frankreich lange gut mitgehalten und nur relativ knapp verloren.

Die ÖHB-Auswahl musste sich in der Pariser La Defense Arena den Gastgebern mit 29:34 (16:18) geschlagen geben und trifft nun im Rahmen des Vier-Nationen-Turniers am Sonntag auf die Slowenen, die davor gegen Island mit 26:32 den Kürzeren gezogen hatten.

ÖHB-Männer glänzen lange mit einer starken Leistung

Die Österreicher konnten den Franzosen lange Paroli bieten und kamen wenige Minuten vor Schluss beim Stand von 27:28 sogar dem Ausgleich nahe, als Sebastian Frimmel eine Topchance liegenließ.

Erst im Finish konnten sich die "Bleus" richtig absetzten. Im Vergleich zum 29:30 am Dienstag gegen Tschechien gelang Mikola Bilyk und Co. eine deutliche Leistungssteigerung, auch Tormann Leon Bergmann wusste zu überzeugen. Bester ÖHB-Werfer war Lukas Hutecek mit neun Treffern.

Nach dem Duell mit Slowenien geht es für die Truppe von Coach Iker Romero am Dienstag nach Herning in Dänemark, wo am Donnerstag die EM-Auftaktpartie gegen Deutschland steigt. Weitere Gegner in Gruppe A sind am Samstag nächster Woche Spanien und zwei Tage danach Serbien. Zumindest Platz zwei ist zum Weiterkommen in die Hauptrunde nötig.