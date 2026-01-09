Mali Mali MLI
Senegal Senegal SEN
Endstand
0:1
0:1 , 0:0
  • Iliman Ndiaye
NEWS

Die ersten beiden Afrika-Cup-Halbfinalisten stehen fest

Die zwei weiteren Spiele um die Halbfinal-Tickets folgen morgen.

Die ersten beiden Afrika-Cup-Halbfinalisten stehen fest Foto: © getty
Textquelle: © LAOLA1
Senegal schafft als erste Mannschaft den Einzug ins Afrika-Cup-Halbfinale.

Nach dem 1:0 gegen Mali im Viertelfinale ist der Sieger von 2022 als erstes Team fix eine Runde weiter. Das Siegestor schießt Ndiaye (27.) nach einem Fehler von Schlussmann Djigui Diarre.

Mali muss ab kurz vor Ende der ersten Halbzeit (45+3) mit einem Mann weniger auskommen. Yves Bissouma wird nach einem erneuten Foul mit Gelb-Rote vom Platz geschickt.

Kurz vor Schluss hat Lamine Camara die Möglichkeit auf die Vorentscheidung. Die Stange verhindert jedoch das 2:0 für den Senegal.

Auch Marokko weiter

Ebenfalls siegreich ist Marokko gegen Kamerun. Der Gastgeber gewinnt das Viertelfinal-Duell souverän mit 2:0.

Diaz trifft mit seinem bereits fünften Turniertreffer in der 26. Minute zum 1:0, ehe Saibari das 2:0 schießt (74.).

Bereits am Samstag trifft Algerien auf Nigeria (ab 17:00 Uhr) und Ägypten auf die Elfenbeinküste (ab 20:00 Uhr).

