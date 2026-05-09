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Weißhaidinger mit vielversprechendem Start in die neue Saison

Der Oberösterreicher übertrifft die erhoffte Marke von 65 Metern zum Einstieg der Saison.

Weißhaidinger mit vielversprechendem Start in die neue Saison Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
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Diskuswerfer Lukas Weißhaidinger hat einen erfolgreichen Saisoneinstieg hingelegt.

Beim Meeting in Schwechat kam er am Samstag auf 67,00 m und damit deutlich weiter als auf die erhofften 65.

"Technisch waren alle Würfe noch unsauber. Ich bin aktuell, um es einfach auszudrücken, noch zu linkslastig, bekomme dadurch den Druckpunkt beim Abwurf nicht ideal hin. Damit verschenke ich noch wertvolle Zentimeter bis Meter", sagte der 34-jährige Oberösterreicher nach fünf Würfen.

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