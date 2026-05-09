Klatsche für Vienna Vikings in Graz

In der fünften Runde der heimischen AFL schlagen die Graz Giants die Vienna Vikings klar mit 34:6.

Unter immer stärker werdendem Regen steht es nach dem ersten Quarter noch 0:0. Danach ziehen die Grazer an, stellen durch drei Touchdowns auf 21:0 zur Halbzeit.

Auch im Anschluss bleiben die Giants souverän: Durch zwei Fieldgoals und den nächsten Touchdown erhöhen die Steirer auf 34:0. Rudy Frey kann mit dem einzigen Touchdown der Vikings am Ende auf 6:34 verkürzen.

"Wetter darf keine Ausrede sein"

"Es ist unsere eigene Schuld. Das Wetter darf keine Ausrede dafür sein, dass wir verloren haben. Der Regen spielt immer dem Team in die Karten, das disziplinierteren Football spielt und den haben wir absolut nicht gespielt", meint Benjamin Sobotka, Defensive Line Coach der Vikings.

Giants-Headcoach Stefan Pokorny spricht das Momentum an: "Es sind viele Sachen zusammengekommen, die sehr gut gepasst haben. Wir waren im Flow und dass wir im ersten Play nach der Unterbrechung einen Touchdown erzielt haben, hat das Momentum auf unsere Seite gebracht.“