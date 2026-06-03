Handball: Goalie-Routinier Doknic beendet Karriere

Handball-Goalie Golub Doknic beendet nach 15 Jahren mit dem HC Hard seine Karriere.

Der 44-Jährige absolvierte mehr als 700 Spiele für die Vorarlberger und holte mit seinen Kollegen 16 Pokale. Im Detail waren das sieben Meister-, drei Cup-Titel und sechs Supercup-Titel sowie heuer der Sieg beim ersten HNDBL3BEAT Liga-Cup.

Auch für Österreichs Nationalteam spielte der gebürtige Serbe. "Ich hatte eine wundervolle und erfolgreiche Karriere", sagte der 1,95-m-Keeper zum Abschied.