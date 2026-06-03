Rangnick und Thiem unterstützen junge Sportlerinnen und Sportler

35 von der Österreichischen Sporthilfe geförderte Sportlerinnen und Sportler hatten vor zwei Wochen in Hinterglemm die Möglichkeit, sich Wissen von Ralf Rangnick und Dominic Thiem anzueignen.

Das Duo stand bei der "Sporthilfe Mastercard Sports Academy powered by Generali" als Impulsgeber zur Verfügung und tauschten sich mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus.

Dominic Thiem sprach über die Schlüsselfaktoren seines Erfolgs und gewährte Einblicke in seinen Weg an die Weltspitze. Ralf Rangnick diskutierte gemeinsam mit Sporthilfe-Geschäftsführer Gernot Uhlir über Erfolgsprinzipien im Spitzensport und gab seine Ansichten über Leistungsmentalität, Führung und Teamkultur weiter.

Ergänzt wurde das Programm durch Inputs von Athlete Capital, einer Finanzplattform der Sporthochschule Köln, zur Karriere nach dem Profisport, gruppendynamische Aktivitäten sowie einen Social-Media-Workshop mit dem Online-Experten Marco Brugger.

Rangnick: "Austausch gerade in kleinem Land wichtig"

"Ich sehe es als schöne Pflicht, meine Erfahrungen, gute aber auch schlechte, an junge Sportlerinnen und Sportler weiterzugeben. Es ist auch sehr interessant, aus ganz anderen Sportarten Dinge zu erfahren", zeigte sich Dominic Thiem engagiert.

Auch Ralf Rangnick war sehr zufrieden: "Mich hat es von Anfang an sehr interessiert, als die Einladung der Sporthilfe gekommen ist. Ich finde, dass es gerade in einem kleinen Land wie Österreich wichtig ist, dass wir uns sportartenübergreifend austauschen, und voneinander profitieren. Heute war es wirklich eine ganz tolle Veranstaltung mit vielen guten Fragen und guter Energie."

Weitere Auflagen des Events sind in Planung.