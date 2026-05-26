Typisch Kitzbühel! Wenn die Sportmetropole im Tiroler Unterland etwas angeht, dann richtig.

Erstmals gastiert die höchste europäische Golf-Tour in der Gamsstadt und wie im Winter beim Spektakel auf der Streif gilt auch im Golfclub Kitzbühel-Schwarzsee-Reith, dass die Athleten die Stars sind und ihnen jeder Wunsch erfüllt werden soll.

Auch "Hahnenkamm des Sommers" soll Spektakel bieten

Die mit 2,75 Mio. US Dollar dotierten Austrian Alpine Open presented by Kitzbühel Tirol sollen zu einem unvergessenen Spektakel und zum "Hahnekamm des Sommers" werden.

Im unvergleichlichen Panorama mit Wildem Kaiser, Kitzbühler Horn und dem Blick auf Mausefalle, Steilhang und Hausbergkannte treten mehr Österreicher denn je zu einem DP World Tour Event an.

Ryder-Cup-Sieger Straka für Österreich-Aufgebot an

Vom PGA-Tour-Star Sepp Straka über den hoffnungsvollen Amateur David Ennsmann bis zum Tiroler Wildcard-Spieler Alexander Kopp (Bild) aus dem Zillertal freuen sich alle heimischen Golfer auf ein Event der Superlative.

Die Abschlagzeiten und Flight-Einteilung der ersten beiden Runden am GC Kitzbühel sind bereits bekannt.

Top-Star Sepp Straka startet am Donnerstag, um 7:50 Uhr, gemeinsam mit dem Deutschen Nicolai von Dellingshausen und dem Südafrikaner Casey Jarvis ins Turnier.

Straka schlägt - wie zehn Minuten später auch der Tiroler Pro Maximilian Steinlechner - auf Tee 10 ab. Auch Jakob Lotschak (8:40 Uhr) und David Ennsmann (8:50) starten von Tee 10, dem eigentlich ersten Loch des Golfplatzes in das Top-Turnier.

Tiroler Kopp startet um 8 Uhr von Tee 1

Kopp eröffnet aus heimischer Sicht auf Tee 1, um 8 Uhr, gemeinsam mit einem Australier und einem Schweden. Tim Hofmann schlägt um 9 Uhr (Tee 10) erstmals ab.

Matthias Schwab eröffnet die Nachmittagsrunde um 12:45 Uhr auf der Tee 1, während Christoph Bleier um 12:55 Uhr auf Tee 10 beginnt.

Wiesberger im Top-Flight mit Schott und Lindberg

Bernd Wiesberger geht um 13:05 Uhr von Tee 1 aus mit dem Deutschen Freddy Schott und Mikael Lindberg auf die Runde.

Die Tee Time von Lukas Nemecz ist mit dem Abschlag auf der 1. Spielbahn um 13:25 Uhr festgelegt.

Um 14:35 Uhr startet ÖGV-Trio Boandl, Regner & Schweighofer

In einem reinen ÖGV-Flight greifen Lukas Boandl, Niklas Regner und Florian Schweighofer um 14:35 ins Geschehen ein.

Timon Baltl schlägt als 14. und letzter heimischer Spieler im Schlussflight um 14:45 Uhr auf Tee 1 ab.