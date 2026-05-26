Franz Klammer und Freunde eröffnen Turnierserie im Nassfeld Golf

Mit dem traditionellen Angolfen am Nassfeld Golf by Falkensteiner ist rechtzeitig vor der ersten Schönwetterphase vor Pfingsten die diesjährige Turnierserie "VIVA LA CARNICA®" gestartet.

Insgesamt 92 Spielerinnen und Spieler sind bei idealen Bedingungen auf dem 18-Loch-Championship-Course im Gailtal an den Start gegangen und haben damit offiziell die Golfsaison am Nassfeld eröffnet.

"VIVA LA CARNICA®" steht für die enge Verbindung des Golfsports mit der Region Carnia und dem Gailtal.

Bewegung und Kulinarik in einzigartiger Landschaft

Die Turnierserie findet einmal monatlich statt und verbindet sportliche Bewegung mit regionaler Kulinarik und der besonderen Landschaft der Karnischen Alpen.

Die Region im Bezirk Hermagor bietet optimale Möglichkeiten für Sommer- und Wintersportvergnügen. Auch die Nachbarregion Weissensee hat für Besucherinnen und Besucher viele attraktive Angebote zu bieten.

Klammer und Hohenberger mit perfekten Abschlägen

Unter den Gästen und Teilnehmenden des Golf-Events waren unter anderem Skilegende Franz Klammer (Bild oben) oder der vielfache Eishockey-Meister bzw. VSV-Urgestein Herbert Hohenberger sowie Schauspieler und Influencer Maximilian Ratzenböck.

Organisiert wurde das Turnier von Golfplatz-Manager Gerd Eiper.

Carinzia-Team von General-Manager Marko Vuljan verwöhnte die Gäste

Neben dem sportlichen Teil stand auch die Kulinarik im Mittelpunkt. Das Team des Falkensteiner Hotel & SPA Carinzia rund um General Manager Marko Vuljan versorgte die Spieler entlang der Runde an mehreren Halfway Stationen mit regionalen Spezialitäten und Getränken.