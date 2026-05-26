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Franz Klammer und Freunde eröffnen Turnierserie im Nassfeld Golf

Das Gailtal in Kärnten besticht durch großartige Natur. Der Kontrast zwischen dem ebenen, weiten Talboden und den schroffen Gebirgshängen zieht auch viele Golfer an.

Franz Klammer und Freunde eröffnen Turnierserie im Nassfeld Golf Foto: © GEPA
Peter Rietzler
Textquelle: © LAOLA1
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Mit dem traditionellen Angolfen am Nassfeld Golf by Falkensteiner ist rechtzeitig vor der ersten Schönwetterphase vor Pfingsten die diesjährige Turnierserie "VIVA LA CARNICA®" gestartet.

Insgesamt 92 Spielerinnen und Spieler sind bei idealen Bedingungen auf dem 18-Loch-Championship-Course im Gailtal an den Start gegangen und haben damit offiziell die Golfsaison am Nassfeld eröffnet.

"VIVA LA CARNICA®" steht für die enge Verbindung des Golfsports mit der Region Carnia und dem Gailtal.

Bewegung und Kulinarik in einzigartiger Landschaft

Die Turnierserie findet einmal monatlich statt und verbindet sportliche Bewegung mit regionaler Kulinarik und der besonderen Landschaft der Karnischen Alpen.

Die Region im Bezirk Hermagor bietet optimale Möglichkeiten für Sommer- und Wintersportvergnügen. Auch die Nachbarregion Weissensee hat für Besucherinnen und Besucher viele attraktive Angebote zu bieten.

Klammer und Hohenberger mit perfekten Abschlägen

Unter den Gästen und Teilnehmenden des Golf-Events waren unter anderem Skilegende Franz Klammer (Bild oben) oder der vielfache Eishockey-Meister bzw. VSV-Urgestein Herbert Hohenberger sowie Schauspieler und Influencer Maximilian Ratzenböck.

Organisiert wurde das Turnier von Golfplatz-Manager Gerd Eiper.

Carinzia-Team von General-Manager Marko Vuljan verwöhnte die Gäste

Neben dem sportlichen Teil stand auch die Kulinarik im Mittelpunkt. Das Team des Falkensteiner Hotel & SPA Carinzia rund um General Manager Marko Vuljan versorgte die Spieler entlang der Runde an mehreren Halfway Stationen mit regionalen Spezialitäten und Getränken.

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Der Golfplatz am Nassfeld zählt mit seinen breiten Fairways, kupierten Grüns und mehreren Wasserhindernissen zu den etablierten Anlagen im Süden Österreichs.

Golferinnen und Golfer aus Italien und Slowenien

Durch die Lage im Gailtal ist der Platz seit Jahren auch bei Gästen aus Italien und Slowenien gefragt.

Der Golfplatz war beim Turnier zum Saisonbeginn bereits in einem ausgezeichneten Zustand.

Auch FMTG-Eigentümer und Aufsichtsratspräsident Erich Falkensteiner gratulierte zum erfolgreichen Start in die Golfsaison.

Erich Falkensteiner betont "besondere Atmosphäre"

Im Rahmen der Siegerehrung überreichte er den Gewinnerinnen und Gewinnern ihre Preise und betonte die besondere Atmosphäre des Tages.

"Ein Tag wie heute zeigt, worum es beim Golfsport wirklich geht. Es geht um gemeinsame Erlebnisse, besondere Begegnungen und die Freude am Sport. Das Nassfeld bietet dafür die perfekten Voraussetzungen. Mein besonderer Dank gilt dem gesamten Team rund um Marko Vuljan und Gerd Eiper, das mit viel Leidenschaft und Engagement einen großartigen Auftakt für die neue Golfsaison geschaffen hat."

Erfolgreicher Startschuss für weitere Turniere

Mit dem erfolgreichen Auftakt ist auch der Startschuss für die weiteren Turniere der Serie gefallen.

Die Kombination aus sportlichem Anspruch, alpiner Landschaft und touristischem Angebot macht das Nassfeld auch heuer wieder zu einem wichtigen Treffpunkt für Golfspielerinnen und Golfspieler.

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