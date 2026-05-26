Franz Klammer und Freunde eröffnen Turnierserie im Nassfeld Golf

Der Golfplatz am Nassfeld zählt mit seinen breiten Fairways, kupierten Grüns und mehreren Wasserhindernissen zu den etablierten Anlagen im Süden Österreichs.
Golferinnen und Golfer aus Italien und Slowenien
Durch die Lage im Gailtal ist der Platz seit Jahren auch bei Gästen aus Italien und Slowenien gefragt.
Der Golfplatz war beim Turnier zum Saisonbeginn bereits in einem ausgezeichneten Zustand.
Auch FMTG-Eigentümer und Aufsichtsratspräsident Erich Falkensteiner gratulierte zum erfolgreichen Start in die Golfsaison.
Erich Falkensteiner betont "besondere Atmosphäre"
Im Rahmen der Siegerehrung überreichte er den Gewinnerinnen und Gewinnern ihre Preise und betonte die besondere Atmosphäre des Tages.
"Ein Tag wie heute zeigt, worum es beim Golfsport wirklich geht. Es geht um gemeinsame Erlebnisse, besondere Begegnungen und die Freude am Sport. Das Nassfeld bietet dafür die perfekten Voraussetzungen. Mein besonderer Dank gilt dem gesamten Team rund um Marko Vuljan und Gerd Eiper, das mit viel Leidenschaft und Engagement einen großartigen Auftakt für die neue Golfsaison geschaffen hat."
Erfolgreicher Startschuss für weitere Turniere
Mit dem erfolgreichen Auftakt ist auch der Startschuss für die weiteren Turniere der Serie gefallen.
Die Kombination aus sportlichem Anspruch, alpiner Landschaft und touristischem Angebot macht das Nassfeld auch heuer wieder zu einem wichtigen Treffpunkt für Golfspielerinnen und Golfspieler.