Erfolgreicher Auftakt: Neumayer meistert erste Hürde in Vicenza

Guter Auftritt von Lukas Neumayer beim ATP-Challenger in Vicenza!

Der Salzburger erreicht mit einem 7:6(6), 6:4-Erfolg über den Australier Li Tu (ATP-350.) zum Auftakt die zweite Runde.

Für den 23-Jährigen ist es ein wichtiges Erfolgserlebnis, nachdem er in der Qualifikation für die French Open knapp scheiterte.

Ein Tiebreak-Krimi führt Neumayer zur Satzführung

Dabei gestaltet sich der erste Satz äußerst ausgeglichen. Beim Stand von 4:4 wehrt Neumayer zwei Breakbälle ab. In der Folge kommt es zum Tiebreak, den sich Neumayer letztlich mit 8:6 schnappt.

Daraufhin gibt sowohl Neumayer als auch sein australischer Kontrahent jeweils zwei Mal ein Servicegame ab.

Doch beim 4:4-Zwischenstand sichert sich Neumayer das vorentscheidende Break. Letztlich fixiert er nach 1:48 Stunden mit dem ersten Matchball den Sieg.

Auf Neumayer wartet nun in der zweiten Runde der US-Amerikaner Tristan Boyer. Neben dem Salzburger steigt auch ÖTV-Akteur Joel Schwärzler gegen den Italiener Enrico Dalla Valle (ATP-456.) ins Turnier ein.