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Titelverteidiger Straka Dritter nach Auftaktrunde in Charlotte

Auf Spitzenreiter Matt McCarty weist der Wiener drei Schläge Rückstand auf.

Titelverteidiger Straka Dritter nach Auftaktrunde in Charlotte Foto: © GEPA
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Titelverteidiger Sepp Straka ist stark ins PGA-Signature-Turnier in Charlotte gestartet.

Der 33-jährige Wiener platzierte sich nach Runde eins mit 66 Schlägen mit vier unter Par mit vier anderen Golf-Profis auf Rang drei. In Führung ging Matt McCarty aus den USA mit einer 63er-Runde, der Südkoreaner Im Sun-jae benötigte 64 Strokes.

Straka hatte das Turnier im Vorjahr gewonnen - jedoch in Philadelphia, da in Charlotte eine Woche danach das PGA Championship ausgetragen wurde.

Die Startrunde war diesmal am Donnerstag wegen eines Gewitters unterbrochen worden, wurde am Freitag vor Beginn der dritten Runde zu Ende gespielt. Straka hatte noch ein Loch zu bewältigen, das er wie davor auch zwölf andere Löcher mit Par abschloss. Dazu kamen fünf Birdies.

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