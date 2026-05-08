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2. Liga heute im LIVE-Stream: SK Rapid II - First Vienna FC

Wer schnappt sich im Saison-Endspurt drei Punkte im Mittelfeld der Tabelle? LIVE-Stream:

Textquelle: © LAOLA1
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Sowohl Rapid II als auch die Vienna haben in Runde 29 der ADMIRAL 2. Liga nichts mehr zu verlieren und können befreit aufspielen (ab 18:00 Uhr im LIVE-Stream >>>).

Die Jung-Rapidler halten bei 26 Punkten und Rang zwölf. Zuletzt mussten sich die Hütteldorfer bei Austria Klagenfurt mit 1:2 geschlagen geben und kassierten die dritte Niederlage in Serie.

Anders die Vienna, die aktuell gut in Form ist und elf Zähler aus den letzten fünf Partien einfahren konnte. Die Döblinger sind mit 37 Punkten Achter.

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