Österreichs Top-Acht-Golfer bei Alpine Open in Kitzbühel am Start

Die Kitzbüheler Austria Alpine Open der Golfer versammeln vom 28. bis 31. Mai die in der Männer-Weltrangliste besten acht Österreicher.

Diese spezielle Dichte an rot-weiß-roten Topspielern bei diesem WorldTour-Event kündigte am Mittwoch bei einer Pressekonferenz Veranstalter Ali Al-Khaffaf an.

Neben PGA-Ass Sepp Straka und China-Open-Sieger Bernd Wiesberger werden Maximilian Steinlechner, Lukas Nemecz, Niklas Regner, Christoph Bleier, Matthias Schwab und Timon Baltl aufteen.

"Dass die besten österreichischen Spieler geschlossen bei den Austrian Alpine Open abschlagen, ist ein starkes Signal für den Golfsport in Österreich. Mit den besten acht Österreichern in der Weltrangliste bekommt das Publikum genau das Feld, das dieses Turnier verdient", sagte Al-Khaffaf.

Neben bereits an Nemecz, Regner, Bleier und Schwab vergebenen Wildcards wird je eine weitere ab diesem Freitag beim "Austrian Amateur" sowie am 18. Mai am Golfplatz Kitzbühel-Schwarzsee-Reith ausgespielt.