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2. Liga heute im LIVE-Stream: SV Kapfenberg - SKN St. Pölten

Die Falken treffen in Runde 29 der ADMIRAL 2. Liga auf Titelanwärter St. Pölten. LIVE-Stream:

Textquelle: © LAOLA1
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Der SKN St. Pölten gastiert an Spieltag 29 der ADMIRAL 2. Liga bei der SV Kapfenberg und muss gewinnen, um die Titelchance zu wahren (ab 18:00 Uhr im LIVE-Stream >>>).

Der SKN ist drei Zähler hinter Spitzenreiter Lustenau Dritter (47), dazwischen rangiert noch der FAC (48). In der abgelaufenen Runde remisierten die Wölfe im NÖ-Derby 0:0 mit der Admira.

Die KSV ist derzeit auf dem 13. Tabellenplatz. Zuletzt verloren die Steirer 1:4 daheim gegen den FC Liefering.

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