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Heute 18:00 Uhr
NEWS
2. Liga heute im LIVE-Stream: SV Kapfenberg - SKN St. Pölten
Die Falken treffen in Runde 29 der ADMIRAL 2. Liga auf Titelanwärter St. Pölten. LIVE-Stream:
Der SKN St. Pölten gastiert an Spieltag 29 der ADMIRAL 2. Liga bei der SV Kapfenberg und muss gewinnen, um die Titelchance zu wahren (ab 18:00 Uhr im LIVE-Stream >>>).
Der SKN ist drei Zähler hinter Spitzenreiter Lustenau Dritter (47), dazwischen rangiert noch der FAC (48). In der abgelaufenen Runde remisierten die Wölfe im NÖ-Derby 0:0 mit der Admira.
Die KSV ist derzeit auf dem 13. Tabellenplatz. Zuletzt verloren die Steirer 1:4 daheim gegen den FC Liefering.