Straka führt nach Auftaktrunde bei Players Championship

Der Wiener spielt eine makellose 67er-Runde inklusive einem Eagle.

Straka führt nach Auftaktrunde bei Players Championship Foto: © GETTY
Golfprofi Sepp Straka holt sich mit einer makellosen Auftaktrunde die Führung bei der Players Championship in Florida.

Für den Par-72-Kurs im TPC Sawgrass von Ponte Vedra Beach benötigt der Wiener am Donnerstag nur 67 Schläge (fünf unter Par), womit sich der 32-Jährige den ersten Platz mit vier weiteren Spielern teilt. Straka, als Weltranglistenneunter derzeit wieder in den Top Ten, startet beim 25-Millionen-Dollar-Turnier mit drei Birdies und einem Eagle.

Straka über seinen Eagle: "War ein einfacher Chip"

"Es war ein sehr einfacher Chip", sagte Straka, viermaliger Turniersieger auf der PGA Tour, über sein Eagle. Ebenfalls eine 67er-Runde spielen mit Lee Hodges, Maverick McNealy, Austin Smotherman und Sahith Theegala vier US-Amerikaner. Smotherman absolviert wegen der einsetzenden Dunkelheit allerdings nur 17 der 18 Löcher.

Der Weltranglistenerste Scottie Scheffler, der seinen dritten Erfolg bei der Players Championship anpeilt, kommt auf eine 72. Titelverteidiger Rory McIlroy muss sich mit einer 74 begnügen.

Beim prestigeträchtigen Turnier im Nordosten Floridas kämpfen 47 Profis der Top 50 um den Sieg. Im Vorjahr hatte Straka den 14. Platz belegt.

Weiter geht es bei den Players Championships heute ab 12:30 Uhr LIVE bei CANAL+.

Alle Schläge von Tag eins:

