Malik Willis: Das ist der neue Quarterback der Miami Dolphins

Malik Willis war nicht der Starter, als er sein College in Auburn begann, und hatte anfangs nicht die Rolle inne, als er nach Liberty wechselte.

Der 26-Jährige war auch nicht der Starter, als er als Drittrunden-Pick von Tennessee in die NFL kam, und auch nicht, als er nach Green Bay getradet wurde.

Mit Miami scheint sich all das nun zu ändern. Die Dolphins haben am Donnerstag ihren neuen, mutmaßlichen Starting-Quarterback unter Vertrag genommen und vorgestellt.

Fast 100 Millionen Dollar an "Dead-Cap"-Belastung

Nur drei Tage nach der Einigung zur Verpflichtung von Willis entschied das Franchise, sich von Tua Tagovailoa zu trennen und in den nächsten zwei Jahren eine NFL-Rekordsumme von 99 Millionen Dollar an "Dead-Cap"-Belastung zu akzeptieren.

"Man ist einfach da, wo man gerade steht", sagte Willis, während der neue Miami-Trainer Jeff Hafley und General Manager Jon-Eric Sullivan – die beide mit ihm in Green Bay zusammengearbeitet hatten – zu seiner Linken in der Trainingsanlage der Dolphins saßen.

"Ich bin heute Morgen aufgewacht und froh, hier zu sein. Froh, mit euch sprechen zu können und die Gelegenheit von diesen Jungs zu bekommen. Das ist im Moment alles, was zählt, und das ist alles, was es heute gibt. Ich mache mir morgen Gedanken, wenn es soweit ist."

Dreijahresvertrag für Willis

Willis, der als 28. Starter der Franchise seit Dan Marinos letzter Saison 1999 auflaufen wird, unterschrieb einen Dreijahresvertrag über 67,5 Millionen Dollar, davon 45 Millionen garantiert.

Eine durchaus hohe Summe für einen Spieler, der in den letzten zwei Saisons zwei von drei Starts gewonnen hat, obwohl er dabei 79 % seiner Pässe für 972 Yards, sechs Touchdowns und keine Interceptions absolvierte.

Aber die Dolphins wissen offensichtlich viel mehr als das, was in diesen drei Spielen auf dem Spielfeld zu sehen war.

Alles neu bei Miami

Bei den Dolphins gibt es überhaupt einen Neustart: Neuer Trainer, neuer GM, neuer Quarterback und mehr. Miami schloss die letzte Saison mit 7:10 ab, hat seit 2008 keinen AFC-East-Titel mehr gewonnen und seit dem 30. Dezember 2000 kein Playoff-Spiel mehr gewonnen – die längste aktive Durststrecke in der NFL.

Willis ist es leid, zu warten. Das sind die Dolphins auch. Es könnte die perfekte Kombination sein.

"Wir kämpfen jeden Tag darum, uns unseren Platz hier zu verdienen. Nichts ist selbstverständlich, und ich glaube nicht, dass es so sein sollte", sagte Willis.