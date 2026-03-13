Kyler Murray wird neuer Quarterback der Minnesota Vikings und erhält einen Vertrag über ein Jahr.

Der Nummer-1-Pick von 2019 wurde bereits in der Off-Season von seinem bisherigen Arbeitgeber, den Arizona Cardinals, entlassen. Murray hatte in der abgelaufenen Season seinen Platz als Starter an Jacoby Brissett verloren.

Bei den Vikings als Herausforderer

Bei den Vikings soll Murray den bisherigen Quarterback J.J. McCarthy fordern und den Konkurrenzkampf ankurbeln. McCarthy verpasste 2024 seine Rookie-Season aufgrund einer Verletzung komplett, konnte aber auch 2025 nicht vollends Überzeugen.

Für die Vikings ist der Murray-Deal ein geringes Risiko, denn die Cardinals bezahlen ihrem Ex-Spielmacher 2026 noch ein Fixum von 36 Millionen Dollar. Bei der neuen Franchise erhält Murray einen Minimum-Vertrag über 1,3 Millionen Dollar.

Im Idealfall haben die Vikngs also zwei potenzielle Starter auf der Quarterback-Position, die sich gegenseitig zu guten Performances pushen.