Straka beim PGA-Turnier in Pebble Beach Halbzeit-Fünfter

Der gebürtige Wiener verbesserte sich am Freitag um sechs Plätze.

Straka beim PGA-Turnier in Pebble Beach Halbzeit-Fünfter Foto: © getty
Österreichs Golf-Ass Sepp Straka liegt zur Halbzeit des Signature-Events der PGA Tour in Pebble Beach auf Rang fünf.

Der gebürtige Wiener spielte beim mit 20 Millionen Dollar dotierten kalifornischen Klassiker am Freitag erneut eine 66er-Runde und verbesserte sich um sechs Plätze.

Mit 12 unter Par hat der 32-Jährige drei Schläge Rückstand auf das Führungsduo Akshay Bhatia (USA) und Ryo Hisatsune (JPN).

Straka, der bereits am Donnerstag auf dem Spyglass Hill Kurs mit einer 66 überzeugt hatte, legte am Freitag auf dem Pebble Beach Links nach. Der ÖGV-Golfer spielte acht Birdies, zwei Bogeys auf den Bahnen 13 und 14 verhinderten ein noch besseres Ergebnis.

Am Wochenende ist das topbesetzte Starterfeld nur mehr am Pebble-Beach-Kurs unterwegs, Titelverteidiger Rory McIlroy liegt auf Position 17 (9 unter) in Lauerstellung.

