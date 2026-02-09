Dank starkem Finish gelingt Straka noch der Sprung in die Top 20

Österreichs Golf-Aushängeschild Sepp Straka legt am Schlusstag des PGA-Turniers im TPC Scottsdale einen starken Endspurt hin.

Der 32-Jährige schafft am Sonntag eine 68er-Runde (drei unter Par) und kommt auf gesamt neun unter Par.

Straka (71-69-67-68) macht damit noch vier Plätze gut. Sein Rückstand auf Sieger Chris Gotterup (USA/-16) beträgt sieben Schläge.

Gotterup, der für seinen Sieg 1,728 Mio. Dollar Preisgeld kassiert, setzt sich am ersten Extraloch des Stechens gegen den Japaner Hideki Matsuyama durch.

Platz drei belegt mit einem Schlag Rückstand auf das Spitzenduo der Weltranglisten-Erste Scottie Scheffler (USA/-15).

Straka verbucht als 18. immerhin noch 122.720 Dollar auf sein Konto, rutscht in der Weltrangliste allerdings von Platz 12 auf den 14. Rang zurück. Gotterup (5.) und Matsuyama (11.) ziehen im Ranking der 6. Woche des Jahres am Österreicher vorbei