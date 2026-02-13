NEWS

Nach 13 Jahren! Österreichs Davis-Cup-Team wieder in den Top-Ten

Die ÖTV-Männer erreichen erstmals seit über einem Jahrzehnt wieder die besten Zehn des Nationen-Rankings.

Nach 13 Jahren! Österreichs Davis-Cup-Team wieder in den Top-Ten
Österreichs Davis-Cup-Team der Männer schafft es nach 13 Jahren wieder unter die Top-Ten des Nationenrankings!

Im April 2013 war das ÖTV-Team zuletzt Zehnter im Ranking, danach rutschte man immer weiter ab. Der Tiefpuntk: Platz 37 im September bzw. November 2017.

Seitdem ging es aber wieder bergauf. Am Ende des letzten Jahres hat man sich nach dem Davis-Cup-Viertelfinale auf Platz zwölf vorgearbeitet. Mit dem 3:2-Sieg über Japan schafft es das Team nun auf Rang neun.

"Das Ranking lügt nie"

"Wenn man sich die Länder vor uns anschaut, was für Tennisgroßmächte das sind, und wer nun aller hinter uns ist, stehen wir mit Platz neun richtig gut da", so Kapitän Jürgen Melzer in der Pressemitteilung.

Unter anderem stehen Großbritannien, Argentinien und die Niederlande hinter Österreich. Melzer weiter:

"Es freut mich auch, dass es für die Öffentlichkeit nun auch ein bisschen sichtbarer wird, was wir in den letzten paar Jahren vor allem im Davis Cup alles erreicht haben. Das finde ich für die Burschen cool, aber auch für den Verband sehr schön, dass man sich zu den besten Zehn zählen kann. Ich sage ja immer: Das Ranking lügt nie. Deshalb ist das eine schöne Bestätigung für die gemeinsame Arbeit und die jüngsten Siege."

