Für Österreichs Golf-Ass Sepp Straka beginnt am Donnerstag das PGA-Turnierjahr gleich mit einer Titelverteidigung.

Der 32-jährige Wiener teet im südkalifornischen La Quinta (live Canal+) auf, dort ferierte er im Vorjahr seinen dritten Erfolg auf der PGA-Tour. Mittlerweile hält die rot-weiß-rote Nummer eins bei vier Siegen auf der weltweit wichtigsten Tour und ist auch heuer wieder für sämtliche Topevents inklusive der vier Majors startberechtigt.

Straka ließ das PGA-Auftaktturnier auf Hawaii vergangene Woche aus und bereitete sich stattdessen auf den Bewerb im La Quinta Country Club vor. Dort triumphierte er 2025 mit zwei Schlägen Vorsprung auf Justin Thomas (USA) und kassierte mehr als 1,5 Millionen Dollar (1,35 Mio. Euro) Preisgeld.

Auch diesmal ist das Event stark besetzt: Neben Straka finden sich elf weitere Ryder-Cup-Spieler von 2025 im Starterfeld, das angeführt wird vom Weltranglisten-Ersten Scottie Scheffler (USA).

2026 bringt Straka-Rückkehr in Heimat

Straka pausierte nach dem Ryder Cup Ende September aus familiären Gründen länger. Bei seiner Wettkampfrückkehr Anfang Dezember belegte er beim Einladungsturnier von Tiger Woods, der Hero World Challenge, Rang drei und zeigte eine gute Form.

Im neuen Jahr heißen die Highlights Players Championship (März), Masters (April), PGA Championship (Mai), US Open (Juni), Open Championship in England (Juli) sowie die FedExCup-Play-offs (August).

Dazwischen macht der in Alabama lebende Straka einen Abstecher in die Heimat bzw. auf die europäische Tour. Ende Mai schlägt das ÖGV-Aushängeschild in Kitzbühel bei den Austrian Alpine Open ab.

"Ich freue mich sehr, wieder nach Österreich zurückzukehren, um nach fünf Jahren wieder bei unseren nationalen Open zu spielen", hatte Straka im Herbst gesagt. "Es ist schon einige Jahre her, dass ich vor heimischem Publikum gespielt habe und in dieser Zeit ist viel passiert."

Neben seinen vier PGA-Siegen ist Straka zweifacher Ryder-Cup-Sieger und aktuell Zwölfter in der Weltrangliste - alles österreichische Bestmarken.

Wiesberger startet bei Dubai-Hochkaräter

Der Burgenländer Bernd Wiesberger steigt indes beim Dubai Desert Classic ins neue Jahr ein, eines von fünf Rolex-Series-Turnieren der DP World Tour. Auch hier ist die Konkurrenz hochkarätig: Angeführt vom nordirischen Star Rory McIlroy und dem englischen Vorjahressieger Tyrrell Hatton schlägt im Emirat ein großer Teil der europäischen Elite ab.

Nach der nicht nach Wunsch verlaufenen letzten Saison will sich Wiesberger heuer wieder weiter vorne etablieren. Österreichs zweiter Tour-Beitrag Maximilian Steinlechner hofft ebenfalls auf einen Dubai-Start. Der Tiroler war zu Wochenbeginn erster Reservemann und musste auf eine Spielerabsage hoffen.