Ab 2026: Golf hat in Österreich eine neue TV-Heimat

Einige der größten Turniere im internationalen Golfsport erhalten ab 2026 eine neue Heimat.

CANAL+ überträgt künftig unter anderem die PGA Tour, den Ryder Cup und die DP World Tour, wie der TV-Sender am Dienstag verkündet.

Zusätzlich werden auch der Presidents Cup, die Korn Ferry Tour und die Hero World Challenge auf CANAL+ zu sehen sein. Die Austrian Alpine Open werden weiterhin auch im Free-TV übertragen.

Thomas Trukesitz, Head of Sports bei CANAL+ Austria: "CANAL+ wird die neue Heimat des Golfsports im österreichischen Fernsehen. In den kommenden Jahren werden wir wöchentlich von Donnerstag bis Sonntag praktisch rund um die Uhr die wichtigsten Turnierserien der Welt zeigen. Und ich freue mich schon jetzt auf den Ryder Cup 2027 – hoffentlich wieder mit Sepp Straka, der ab Jänner fast ausschließlich auf CANAL+ abschlagen wird."