Winterspiele im Wandel: Entwicklung der Teilnehmer & Medaillen

Früher vs. Heute: Wie sehr sind die Olympischen Winterspiele gewachsen? 🇦🇹 Wir zeigen dir die spannende Entwicklung der Starterfelder und Bewerbe.

Die Geschichte der Olympischen Winterspiele ist eine Geschichte des stetigen Wachstums.

Was 1924 in Chamonix mit einer Handvoll Bewerben begann, hat sich bis heute zu einem globalen Mega-Event entwickelt.

Die Entwicklung der Teilnehmerzahlen und die stetige Zunahme der Medaillen-Entscheidungen zeigen eindrucksvoll, wie der Wintersport professioneller und vielfältiger wurde.

In unserer detaillierten Statistik werfen wir einen Blick zurück und vergleichen die Kadergrößen sowie das Programm früherer Spiele mit den modernen Standards von heute.

Teilnehmerzahlen bei Olympischen Winterspielen

Jahr

Ort

Teilnehmer

Damen

Herren

Nationen

2022

Peking

2897

91

2018

Pyeongchang

3012

1258

1754

91

2014

Sotschi

2873

1159

1714

88

2010

Vancouver

2536

1033

1503

82

2006

Turin

2508

960

1548

80

2002

Salt Lake City

2399

886

1513

77

1998

Nagano

2304

815

1489

72

1994

Lillehammer

1737

522

1215

67

1992

Albertville

2289

488

1801

64

1988

Calgary

1634

364

1270

57

1984

Sarajevo

1410

283

1127

49

1980

Lake Placid

1283

271

1012

37

1976

Innsbruck

1231

218

1013

37

1972

Sapporo

1145

218

927

35

1968

Grenoble

1293

230

1063

37

1964

Innsbruck

933

175

758

36

1960

Squaw Valley

648

146

502

30

1956

Cortina d'Ampezzo

819

132

687

32

1952

Oslo

732

108

624

30

1948

St. Moritz

713

77

636

28

1936

Garmisch-Partenkirchen

756

76

680

28

1932

Lake Placid

307

30

277

17

1928

St. Moritz

393

27

366

25

1924

Chamonix

294

13

281

16

Entwicklung Medaillenentscheidungen bei Winterspielen

Jahr

Ort

Bewerbe

ÖOC-Medaillen

2022

Peking

109

18

2018

Pyeongchang

102

14

2014

Sotschi

98

17

2010

Vancouver

86

17

2006

Turin

84

23

2002

Salt Lake City

78

17

1998

Nagano

68

17

1994

Lillehammer

61

9

1992

Albertville

57

21

1988

Calgary

46

10

1984

Sarajevo

40

1

1980

Lake Placid

39

7

1976

Innsbruck

37

6

1972

Sapporo

35

5

1968

Grenoble

35

11

1964

Innsbruck

34

12

1960

Squaw Valley

27

6

1956

Cortina d\'Ampezzo

24

11

1952

Oslo

22

8

1948

St. Moritz

24

8

1936

Garmisch-Partenkirchen

17

4

1932

Lake Placid

14

2

1928

St. Moritz

13

4

1924

Chamonix

13

3

 

Länder 

Tage 

Bewerbe 

Teilnehmer 

1924

Chamonix          

16    

12    

16        

258       

1928

St. Moritz        

25     

9    

14        

464       

1932

Lake Placid       

17    

12    

14        

252       

1936

Garmisch-Part.    

28    

11    

17        

646       

1948

St. Moritz        

28    

10    

22        

669       

1952

Oslo              

30    

12    

22        

694       

1956

Cortina d'Ampezzo 

32    

11    

34        

821       

1960

Squaw Valley      

30    

11    

27        

665        

1964

Innsbruck         

36    

12    

34      

1.091       

1968

Grenoble          

37    

13    

35      

1.158       

1972

Sapporo           

35    

12    

35      

1.006       

1976

Innsbruck         

37    

12    

37      

1.123      

1980

Lake Placid       

37    

12    

38      

1.072      

1984

Sarajevo          

49    

12    

39      

1.272     

1988

Calgary           

57    

16    

46      

1.423     

1992

Albertville       

64    

16    

57      

1.801     

1994

Lillehammer       

67    

16    

61      

1.737     

1998

Nagano            

72    

16    

68      

2.176     

2002

Salt Lake City    

77    

17    

78      

2.399     

2006

Turin             

80    

17    

84      

2.503     

2010

Vancouver         

82    

17    

86      

2.566   

2014

Sotschi           

87    

17    

98  

2.861

2018

Pyeongchang

92

17

102

2.914

2022

Peking

92

17

109

2.897

