Winterspiele im Wandel: Entwicklung der Teilnehmer & Medaillen

Teilnehmerzahlen bei Olympischen Winterspielen
Jahr
Ort
Teilnehmer
Damen
Herren
Nationen
2022
Peking
2897
91
2018
Pyeongchang
3012
1258
1754
91
2014
Sotschi
2873
1159
1714
88
2010
Vancouver
2536
1033
1503
82
2006
Turin
2508
960
1548
80
2002
Salt Lake City
2399
886
1513
77
1998
Nagano
2304
815
1489
72
1994
Lillehammer
1737
522
1215
67
1992
Albertville
2289
488
1801
64
1988
Calgary
1634
364
1270
57
1984
Sarajevo
1410
283
1127
49
1980
Lake Placid
1283
271
1012
37
1976
Innsbruck
1231
218
1013
37
1972
Sapporo
1145
218
927
35
1968
Grenoble
1293
230
1063
37
1964
Innsbruck
933
175
758
36
1960
Squaw Valley
648
146
502
30
1956
Cortina d'Ampezzo
819
132
687
32
1952
Oslo
732
108
624
30
1948
St. Moritz
713
77
636
28
1936
Garmisch-Partenkirchen
756
76
680
28
1932
Lake Placid
307
30
277
17
1928
St. Moritz
393
27
366
25
1924
Chamonix
294
13
281
16
Entwicklung Medaillenentscheidungen bei Winterspielen
Jahr
Ort
Bewerbe
ÖOC-Medaillen
2022
Peking
109
18
2018
Pyeongchang
102
14
2014
Sotschi
98
17
2010
Vancouver
86
17
2006
Turin
84
23
2002
Salt Lake City
78
17
1998
Nagano
68
17
1994
Lillehammer
61
9
1992
Albertville
57
21
1988
Calgary
46
10
1984
Sarajevo
40
1
1980
Lake Placid
39
7
1976
Innsbruck
37
6
1972
Sapporo
35
5
1968
Grenoble
35
11
1964
Innsbruck
34
12
1960
Squaw Valley
27
6
1956
Cortina d\'Ampezzo
24
11
1952
Oslo
22
8
1948
St. Moritz
24
8
1936
Garmisch-Partenkirchen
17
4
1932
Lake Placid
14
2
1928
St. Moritz
13
4
1924
Chamonix
13
3
Länder
Tage
Bewerbe
Teilnehmer
1924
Chamonix
16
12
16
258
1928
St. Moritz
25
9
14
464
1932
Lake Placid
17
12
14
252
1936
Garmisch-Part.
28
11
17
646
1948
St. Moritz
28
10
22
669
1952
Oslo
30
12
22
694
1956
Cortina d'Ampezzo
32
11
34
821
1960
Squaw Valley
30
11
27
665
1964
Innsbruck
36
12
34
1.091
1968
Grenoble
37
13
35
1.158
1972
Sapporo
35
12
35
1.006
1976
Innsbruck
37
12
37
1.123
1980
Lake Placid
37
12
38
1.072
1984
Sarajevo
49
12
39
1.272
1988
Calgary
57
16
46
1.423
1992
Albertville
64
16
57
1.801
1994
Lillehammer
67
16
61
1.737
1998
Nagano
72
16
68
2.176
2002
Salt Lake City
77
17
78
2.399
2006
Turin
80
17
84
2.503
2010
Vancouver
82
17
86
2.566
2014
Sotschi
87
17
98
2.861
2018
Pyeongchang
92
17
102
2.914
2022
Peking
92
17
109
2.897