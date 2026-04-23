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Spitz und Wiesberger mit starken Runden in Kapstadt und Shanghai

Emma Spitz klassiert sich bei der Südafrika Open nach der Auftaktrunde in den Top 3 und Bernd Wiesberger gelingt bei den China Open ein Start ohne Schlagverlust.

Spitz und Wiesberger mit starken Runden in Kapstadt und Shanghai Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Österreichs Golf-Asse legen auf der Ladies European Tour in Kapstadt und der DP World Tour in Shanghai vielversprechend los.

Emma Spitz bringt am ersten Tag der mit 350.000 Euro dotierten Investec SA Women's Open eine 66 ins Clubhaus.

Emma Spitz notiert sieben Birdies

Die Niederösterreicherin glänzt im Royal Cape Golf Club in Kapstadt mit einer bärenstarken Startrunde. Sieben Birdies und ein Eagle unterstreichen die Spielfreude der 26-Jährigen.

Eine wahre Traumrunde gelingt der Deutschen Patricia Isabel Schmidt, die bei ihrer 63 (-10) ohne einen Schlagverlust bleibt.

Bei den Herren im Enhance Anting GC von Shanghai fühlt sich Bernd Wiesberger bestens gelaunt. Der 40-jährige Burgenländer startet mit einer bogeyfreien 64 (-7) in die Volvo China Open.

Auch Wiesberger freut sich über sieben Birdies

Mit den sieben Birdies klassiert sich Wiesberger zum Start auf dem 4. Zwischenrang. Der Spanier Alejandro del Rey führt das Klassement nach dem ersten Tag mit einer 61 (-10) an.

Der Tiroler Maximilian Steinlechner kommt nur bis zur 17. von 18 Spielbahnen, ehe die Dunkelheit zum Abbruch führt.

Mit zwei unter Par liegt der Innsbrucker dabei auf dem 34. Zwischenrang.

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