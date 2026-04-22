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BSL: Gmunden beendet Oberwarts Playoff-Serie

Für die Gunners ist es die erste Niederlage in den Playoffs seit knapp zwei Jahren.

BSL: Gmunden beendet Oberwarts Playoff-Serie Foto: © Basketball Austria/J. Kienesberger
Textquelle: © LAOLA1
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Die Oberwart Gunners haben ihre erste Postseason-Niederlage seit knapp zwei Jahren und 14 Playoff-Siegen in Serie hinnehmen müssen.

Der Titelverteidiger unterlag im zweiten Spiel der "best-of-5"-Viertelfinalserie der win2day Basketball Superliga auswärts bei den Swans Gmunden mit 81:89.

Die Oberösterreicher, die zum Auftakt noch eine klare Niederlage einstecken mussten, glichen die Serie dank eines überragenden Daniel Friedrichs aus: Der Nationalteamspieler, der alle seine fünf Versuche von jenseits der Dreipunktelinie traf, legte mit 28 Punkten ein neues Season-High auf und war Top-Scorer der Begegnung.

Graz kann ausgleichen

Parallel ist auch dem UBSC Graz der Serienausgleich gelungen. Die Steirer revanchierten sich mit einem 85:79 an den Flyers Wels für die deutliche Niederlage im ersten Spiel.

Bei Graz, das mit einem Plus zwölf im zweiten Abschnitt die Vorentscheidung herbeiführte, spielte ein Legionärs-Sextett.

Wien und Kapfenberg vor Semifinal-Einzug

Der BC Vienna und die Kapfenberg Bulls sind indes nach klaren Auswärtssiegen nur noch einen Erfolg vom Aufstieg ins Semifinale entfernt: Die Wiener, bei denen fünf Spieler zweistellig scorten, setzten sich bei den Klosterneuburg Dukes nach einer starken Offensivleistung in der zweiten Halbzeit mit 90:70 durch, während Grunddurchgangssieger Kapfenberg bei den Traiskirchen Lions eine über drei Abschnitte ausgeglichene Begegnung mit einem Plus 14 im Schlussviertel 92:78 für sich entschied.

Wien und Kapfenberg haben jeweils am Sonntag vor heimischem Publikum die Möglichkeit, den Aufstieg zu schaffen. Die beiden anderen Viertelfinalserien werden bereits am Samstag fortgesetzt.

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