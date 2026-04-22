Bassilaschwili, Nikolos BAS
Ofner, Sebastian OFN
Endstand
0:2
6:7 , 6:7
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Ofner übersteht Auftakthürde bei Madrid-Masters erfolgreich

Der Steirer behält gegen den Georgier Nikoloz Basilashvili die Nerven und zieht nach zwei Sätzen in die nächste Runde des 1000er-Turniers ein.

Ofner übersteht Auftakthürde bei Madrid-Masters erfolgreich Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Sebastian Ofner steht beim ATP-1000-Turnier in Madrid in der zweiten Runde.

Der Österreicher bezwingt den Georgier Nikoloz Basilashvili in einer umkämpften Partie in zwei Sätzen mit 7:6 (5), 7:6 (0).

Ofner behält in Tie-Breaks die Nerven

Es sind zwei richtig enge Sätze, die beide erst im Tiebreak entschieden werden.

Dort behält der Steirer die besseren Nerven und schafft den Einzug in die nächste Runde.

Dort trifft er auf den an Position 25 gesetzten Argentinier Tomas Martin Etcheverry (ATP-29.).

Im Head-to-Head steht es 1:0 für Ofner, der Etcheverry im Sommer 2023 in Bastad besiegt hat.

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