Pliskova, Karolina PLI
Kraus, Sinja KRA
Endstand
2:1
2:6 , 6:1 , 6:4
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Kraus unterliegt Ex-Weltranglisten-Erster nach Satzführung

Die Wienerin liefert besonders im ersten Satz eine starke Leistung, die sie jedoch nicht in ihren ersten Masters-Sieg ummünzen kann.

Kraus unterliegt Ex-Weltranglisten-Erster nach Satzführung Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Sinja Kraus muss sich in der ersten Runde des WTA-1000-Turniers in Madrid geschlagen geben.

Die Wienerin unterliegt der ehemaligen Weltranglisten-Ersten Karolina Pliskova aus Tschechien nach Satzführung mit 6:2, 1:6 und 4:6.

Im ersten Satz glänzt Kraus, die sich erfolgreich durch die Qualifikation gekämpft hat, vor allem mit einer starken Aufschlagleistung. Sie lässt keine Breakchancen zu, nimmt Pliskova selbst zwei Mal den Aufschlag ab und gewinnt 6:2.

Fehlerhaftes Spiel ab Satz zwei

Daran kann die 23-Jährige im zweiten Satz nicht anschließen, nach dem ersten Break zum 1:2 reißt ihr Faden - Pliskova erzwingt einen Entscheidungssatz, indem ihr sechs Game-Gewinne in Folge gelingen.

Im dritten Durchgang liegt Kraus rasch 0:3 zurück, kämpft sich wieder auf 4:5 heran. Bei Aufschlag Kraus verwertet die Tschechin, mittlerweile nur mehr die Nummer 197 der Welt, jedoch ihren zweiten Matchball zum Sieg.

Damit ist Julia Grabher als einzige ÖTV-Frau in der zweiten Runde. Bei den Männern hat Sebastian Ofner den Sprung dorthin geschafft.

Diese ÖTV-Frauen knackten die Top 100 des WTA-Rankings

Sinja Kraus
Lilli Tagger

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