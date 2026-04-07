Matthias Schwab krönt Österreich-Comeback mit Sieg in Finkenstein

Bei Postkartenwetter und perfekten Platzbedingungen präsentieren sich die Professionals auf der ersten Station des Audi Circuit in Kärnten in blendender Spiellaune.

Allen voran Matthias Schwab, der bei seinem ersten Antreten beim Audi Circuit seit fünf Jahren mit 66 Schlägen (-6) den Sieg erobert.

Den Grundstein zum Erfolg legt der Steirer auf den fünf Par-5-Spielbahnen, auf denen er gleich fünf Schlaggewinne notiert.

Schwab sammelt neues Selbstvertrauen

"Ich freue mich über den Sieg und die tiefe Runde, die ich heute gespielt habe. Das tut auch meinem Selbstvertrauen sehr gut", erklärt Schwab.

"Der Schlüssel zum Erfolg war sicherlich die Effizienz auf den Par-5-Löchern, auf denen ich perfekt gescort habe. Nachdem wir jetzt auf der HotelPlanner Tour eine sechswöchige Pause haben, weil die Events in Dubai und Abu Dhabi abgesagt wurden, ist der Audi Circuit eine ideale Möglichkeit, um im Rhythmus zu bleiben und Turniere zu spielen. Es ist einfach etwas anderes, wenn du mit einer Scorekarte auf die Runde gehst. Insgesamt war das heute ein guter Golftag für mich“, freut sich der Ennstaler.

Sechs Spieler nur einen Schlag zurück

Hinter Schwab bringen sich mit 67 Schlägen (-5) der Audi Circuit-Seriensieger Lukas Nemecz, Finkenstein-Lokalmatador Lenny Koch, Amateur David Ennsmann, der Italiener Aron Zemmer, der Slowene Žan Luka Štirn sowie der Ungar Richárd Sárközi in Position.

Wie Schwab punktet auch Nemecz auf den Par-5-Holes.

"Ich habe auf allen Par-5-Löchern ein Birdie gespielt. Das ist ein gutes Zeichen, weil es zeigt, dass mein langes Spiel gut funktioniert. Dazu war es wichtig, die Runde mit einem Birdie-Birdie-Finish zu beenden, wobei auf dem Par 5 der 18 der Eagle-Putt aus drei Metern leider nicht gefallen ist. Es war trotzdem ein grundsolider Start", zieht Nemecz zufrieden Bilanz.

Internationale Spieler werten die Serie auf

"Die Turnierserie hat durch die Teilnahme starker internationaler Spieler eine weitere Aufwertung erfahren. Das heutige Resultat verspricht zudem einen sehr spannenden Verlauf des Audi Circuit 2026", ergänzt der Grazer.

Als geteilte Achte liegen Niklas Regner, Daniel Hebenstreit und Georg Schultes (GER) nach 68er-Runden (-4) ebenfalls auf Schlagdistanz zu Spitzenreiter Matthias Schwab.

Am Donnerstag folgt Turnier in Seltenheim

Auch Timon Baltl - Audi Circuit-Gesamtsieger 2023 - erwischt mit einer 69er-Runde (-3) einen guten Start und geht als Elfter in das 2. Turnier am Donnerstag im GC Klagenfurt-Seltenheim.