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Kick & Connect: Voller Erfolg bei der Premiere im ÖFB Campus

Beim B2B-Fußballturnier in Wien standen neben spannenden Spielen vor allem Vernetzung und Spaß im Vordergrund. Inklusion war gelebter Bestandteil des Events.

Kick & Connect: Voller Erfolg bei der Premiere im ÖFB Campus
Textquelle: © LAOLA1
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Der ÖFB Campus in der Wiener Seestadt wurde zum Treffpunkt der österreichischen Sport-, Medien- und Wirtschaftswelt.

Das Event, bei dem u.a. LAOLA1 mit dem ehemaligen Kultkicker und Experten Andy Ogris vertreten war, vereinte Unternehmen, Medienhäuser, Verbände und Partner aus dem Sportbusiness zu einem Tag voller Teamgeist, Fairplay und Austausch.

20 Teams kämpften am Kleinfeld um den Siegerpokal

Insgesamt 20 Teams kämpften um den Turniersieg. Nach einer intensiven Gruppenphase und den anschließenden K.o.-Spielen setzte sich ISS im Finale gegen Smart Technik durch und sicherte sich die von ProsiebenSat1 Media patronierte Trophäe.

Bereits in der Vorrunde präsentierte sich das Team von ISS in bestechender Form und gewann sämtliche fünf Gruppenspiele. Auch die Mannschaften der Werbedrogerie und die SKN St. Pölten Legenden überzeugten mit starken Leistungen und erreichten die Spitzenplätze der Gruppenphase.

Firmen-Mannschaften von Sportkrone & Friends, ESB Marketing Netzwerk, LAOLA1, Servus Media, Sportradar, Raiffeisenbank NÖ-Wien, Greentube und zahlreiche weiteren Teams sorgten für ein illustres und hochklassiges Teilnehmerfeld.

ÖFB-Campus als perfekter Rahmen

Die moderne Infrastruktur und die besondere Atmosphäre der neuen Heimat des österreichischen Fußballs machten das Turnier zu einem echten Erlebnis für alle Beteiligten.

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Für LAOLA1 am Ball: Bernhard Brückl (l.) und Tom Berger

Andy Marek, seines Zeichens unverkennbarer Stadionsprecher des ÖFB-Teams, sorgte darüber hinaus über den gesamten Tag für beste Unterhaltung und führte in gewohnter, stimmungsvoller Manier durch das Programm.

ÖFB-Chef Pröll ehrte die Sieger

Mit Josef Pröll (Bild oben bei der Siegerehrung) war auch der Aufsichtsratsvorsitzende des ÖFB vor Ort und konnte sich ein gutes Bild von der Premiere von Kick & Connect machen: "Wenn man heute hier zugeschaut hat, was der Fußball alles leisten kann beim B2B-Turnier zwischen unterschiedlichen Unternehmen, so kann ich nur dazu einladen, dass wir dieses Projekt zu einem Dauerprojekt machen. Ich hoffe auch, dass der ÖFB-Campus genau für diese Idee eine Heimat werden kann."

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Viel Applaus für das Inklusionsderby

Inklusion als gelebter Bestandteil des Events

Ein wichtiger Bestandteil von Kick & Connect ging mit dem 4. Wiener Inklusionsderby – powered by Coca Cola – über die Bühne.

Im Mittelpunkt stand das gemeinsame Fußballerlebnis und der eindrucksvolle Beleg, wie Sport Barrieren überwinden und Menschen verbinden kann. Zehn Treffer bei einem ausgeglichenen 5:5 sorgten für eine sehr kurzweilige Begegnung zwischen FK Austria und SK Rapid.

Dank der Erlöse aus der Kick & Connect-Tombola konnten den Teams im Anschluss gemeinsam 860 Euro überreicht werden.

Positive Bilanz und Ausblick

Die Veranstalter ziehen nach der erfolgreichen Ausgabe 2026 eine durch und durch positive Bilanz.

"Spannende Spiele, eine außergewöhnliche Atmosphäre und tolles Feedback haben die Premiere von Kick & Connect zu einem Highlight für uns gemacht. Die Planungen für die zweite Auflage 2027 haben bereits begonnen", so Michael Höpp von der Agentur "Dreierkette", die sich für das Event verantwortlich zeichnet.

Der 63fache Ex-Internationale Andy Ogris war ebenfalls voll des Lobes: "Wir haben mit einer gemischten Truppe gespielt. Die Frauen haben sich in unserer Mannschaft wohlgefühlt. Das Inklusions-Derby war für uns alle das Highlight des Tages."

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