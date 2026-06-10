Der ÖFB Campus in der Wiener Seestadt wurde zum Treffpunkt der österreichischen Sport-, Medien- und Wirtschaftswelt.

Das Event, bei dem u.a. LAOLA1 mit dem ehemaligen Kultkicker und Experten Andy Ogris vertreten war, vereinte Unternehmen, Medienhäuser, Verbände und Partner aus dem Sportbusiness zu einem Tag voller Teamgeist, Fairplay und Austausch.

20 Teams kämpften am Kleinfeld um den Siegerpokal

Insgesamt 20 Teams kämpften um den Turniersieg. Nach einer intensiven Gruppenphase und den anschließenden K.o.-Spielen setzte sich ISS im Finale gegen Smart Technik durch und sicherte sich die von ProsiebenSat1 Media patronierte Trophäe.

Bereits in der Vorrunde präsentierte sich das Team von ISS in bestechender Form und gewann sämtliche fünf Gruppenspiele. Auch die Mannschaften der Werbedrogerie und die SKN St. Pölten Legenden überzeugten mit starken Leistungen und erreichten die Spitzenplätze der Gruppenphase.

Firmen-Mannschaften von Sportkrone & Friends, ESB Marketing Netzwerk, LAOLA1, Servus Media, Sportradar, Raiffeisenbank NÖ-Wien, Greentube und zahlreiche weiteren Teams sorgten für ein illustres und hochklassiges Teilnehmerfeld.

ÖFB-Campus als perfekter Rahmen

Die moderne Infrastruktur und die besondere Atmosphäre der neuen Heimat des österreichischen Fußballs machten das Turnier zu einem echten Erlebnis für alle Beteiligten.