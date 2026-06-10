Andy Marek, seines Zeichens unverkennbarer Stadionsprecher des ÖFB-Teams, sorgte darüber hinaus über den gesamten Tag für beste Unterhaltung und führte in gewohnter, stimmungsvoller Manier durch das Programm.
ÖFB-Chef Pröll ehrte die Sieger
Mit Josef Pröll (Bild oben bei der Siegerehrung) war auch der Aufsichtsratsvorsitzende des ÖFB vor Ort und konnte sich ein gutes Bild von der Premiere von Kick & Connect machen: "Wenn man heute hier zugeschaut hat, was der Fußball alles leisten kann beim B2B-Turnier zwischen unterschiedlichen Unternehmen, so kann ich nur dazu einladen, dass wir dieses Projekt zu einem Dauerprojekt machen. Ich hoffe auch, dass der ÖFB-Campus genau für diese Idee eine Heimat werden kann."
Inklusion als gelebter Bestandteil des Events
Ein wichtiger Bestandteil von Kick & Connect ging mit dem 4. Wiener Inklusionsderby – powered by Coca Cola – über die Bühne.
Im Mittelpunkt stand das gemeinsame Fußballerlebnis und der eindrucksvolle Beleg, wie Sport Barrieren überwinden und Menschen verbinden kann. Zehn Treffer bei einem ausgeglichenen 5:5 sorgten für eine sehr kurzweilige Begegnung zwischen FK Austria und SK Rapid.
Dank der Erlöse aus der Kick & Connect-Tombola konnten den Teams im Anschluss gemeinsam 860 Euro überreicht werden.
Positive Bilanz und Ausblick
Die Veranstalter ziehen nach der erfolgreichen Ausgabe 2026 eine durch und durch positive Bilanz.
"Spannende Spiele, eine außergewöhnliche Atmosphäre und tolles Feedback haben die Premiere von Kick & Connect zu einem Highlight für uns gemacht. Die Planungen für die zweite Auflage 2027 haben bereits begonnen", so Michael Höpp von der Agentur "Dreierkette", die sich für das Event verantwortlich zeichnet.
Der 63fache Ex-Internationale Andy Ogris war ebenfalls voll des Lobes: "Wir haben mit einer gemischten Truppe gespielt. Die Frauen haben sich in unserer Mannschaft wohlgefühlt. Das Inklusions-Derby war für uns alle das Highlight des Tages."