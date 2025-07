Steinlechner jubelt über "größten Erfolg meiner Karriere"

Franz Wittmann Senior und Junior ziehen zufrieden Bilanz

Der Einsatz, Mut und die Hartnäckigkeit der "Wittmänner" - Franz Wittmann senior und Franz Wittmann junior - hat sich bezahlt gemacht.

Wittmann jun. blickt als Geschäftsführer des GC Schladming-Dachstein mit Freude zurück: "Es war uns eine Ehre, die Interwetten Open 2025 auf unserer Anlage austragen zu dürfen. Wir haben all unsere Energie ins Zeug geworfen, um für die Tour und somit für 156 Top-Golfer aus 29 Nationen ein guter Gastgeber zu sein."

Weiters meint der ehemalige internationale Rallye-Pilot: "Das zweitgrößte Golfturnier in Österreich war für uns das bislang größte auf unserer Anlage in Schladming. Das war einen herausfordernde, aber auch eine hochinteressante und schöne Aufgabe. Sowohl für uns als auch für die Spieler gehen vier spannende Tage zu Ende. Mein Dank gilt all unseren Sponsoren, dem ganzen Team rund um mich, den Schladminger Volonteers und vor allem auch unseren fantastischen Greenkeepern, die den Spitzensportlern bei zum Teil regnerischen Bedingungen stets professionelle Bedingungen geschaffen haben."

Lobende Worte gibt es auch von Ex-Golfverband-Präsident Franz Wittmann sen.: "Ich freue mich für meinen Sohn, dass er es geschafft hat, ein Golfturnier in dieser Größenordnung souverän über die Runden zu bringen. Das ist keine leichte Aufgabe und darauf kann er genau so stolz sein, wie ich es letztendlich auch bin."

Starke Schlussrunde von Lukas Nemecz

Die große Zahl der Österreicher schlägt sich unterschiedlich. Profi Lukas Nemecz notiert am Finaltag eine Toprunde. Der 35-jährige Murhof-Pro spielt sechs Birdies und schiebt sich mit der 64 bzw. einem Gesamtscore von 16 unter Par noch auf den siebenten Platz nach vorne.

Im Tour-Jahresranking geht es für Nemecz um drei Plätze nach oben, der Grazer rangiert auf dem 31. Platz.

"Es wäre natürlich falsch, heute von einer schlechten Leistung zu sprechen. Das war insgesamt eine sehr gute Woche. Am Ende steht ein Ergebnis, das sehr guttut. Man braucht halt Top-five. oder Top-ten-Ergebnisse, um in der Rangliste nach vorne zu kommen. Von da her war das schon sehr lässig hier", sagt die aktuelle Nummer 467 der Weltrangliste.

OWDR: Steinlechner hinter Straka Österreichs Nummer 2

Steinlechners Erfolg zeigt sich auch im "Offical World Golf Ranking". Im weltweiten Ranking klettert der Absolent der North Carolina State University von Platz 400 auf den 246. Rang. Steinlechner startete als die Nr. 665 der Welt ins Jahr. In Week 27 des Rankings ist er hinter dem an zehnter Stelle liegenden Sepp Straka bereits Österreichs zweitbester Profi in der Rangliste.

Bernd Wiesberger und Matthias Schwab, die auf der DP World Tour spielen, rangieren aktuell auf den Plätzen 265 bzw 708.